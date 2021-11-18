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Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına sebep oldu - Son Dakika

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına sebep oldu

18.11.2021 19:18
Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına sebep oldu

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası hareketlenen piyasalarda 18 Kasım Perşembe günü itibarıyla oluşan rakamlar zirveye tırmandı. Dolar ve altından sonra borsa da kapanışı zirveden tamamladı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası gün içinde en düşük, 1.697,86, en yüksek 1.759,19 puanı gördü. BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 değer kazanarak tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,20 artışla 652 bin liraya çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 29,84 puan artarak 1.736,88 puandan kapandı.

BORSA GÜNÜ KAZANIMLA KAPATTI

BIST 100 endeksi, güne 3,01 puan ve yüzde 0,18 kazanımla 1.710,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.697,86, en yüksek 1.759,19 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 1.736,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,95, sanayi endeksi yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 1,12 ve teknoloji endeksi yüzde 1,83 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 38,96 puan ve yüzde 2,08 yükselişle 1.907,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 64'ü prim yaptı, 31'i geriledi. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Petkim ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU BİN 863 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.863,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 4,20 kazançla 652 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 10,6888 lira, satışta 10,7316 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 10,3920 lira, satışta 10,4336 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,28'den, bileşik getirisi de yüzde 18,03'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1345, sterlin/dolar paritesi 1,3472, dolar/yen paritesi de 114,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,10 gerileyerek 79,78 dolardan işlem görüyor.

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına sebep oldu

Borsa İstanbul, dolar, Borsa, İmkb, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına sebep oldu - Son Dakika Ekonomi


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