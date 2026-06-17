Devletten Faizsiz Evlilik Kredisi: Genç Çiftlere 250 Bin TL Destek - Son Dakika
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Devletten Faizsiz Evlilik Kredisi: Genç Çiftlere 250 Bin TL Destek

Devletten Faizsiz Evlilik Kredisi: Genç Çiftlere 250 Bin TL Destek
17.06.2026 14:03
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Aile Bakanlığı'nın faizsiz evlilik kredisi, gençlerin yuva kurmasına destek oluyor. Muhammet ve Eda Sevimli çifti, kredi sayesinde ihtiyaçlarını karşılayıp banka kredisine gerek kalmadığını belirtti. Niğde'de 293 genç bu destekle evlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca gençlerin evlilik süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen faizsiz evlilik kredisi uygulaması, genç çiftlerin yuva kurmasına katkı sağlıyor.

Devlet destekli faizsiz evlilik kredisinden yararlanarak dünya evine giren Muhammet ve Eda Sevimli çifti, sağlanan desteğin evlilik sürecinde kendileri için önemli bir kolaylık olduğunu ifade etti.

Çift, kredi sayesinde beyaz eşya, mobilya ve çeşitli ev ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini söyledi.

Aldıkları kredi sayesinde banka kredisi çekmek zorunda kalmadıklarını anlatan çift, düğün ve ev kurma masraflarını daha rahat karşıladıklarını belirterek, evlenmeyi planlayan gençlere projeden faydalanmaları çağrısında bulundu.

Eşiyle 2024 yılında tanıştıklarını ve kısa süre sonra evlilik hazırlıklarına başladıklarını anlatan Muhammet Ali Sevimli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketini duyduklarında hemen başvuru yaptıklarını belirtti.

Başvuru sürecinin olumlu sonuçlandığını ve ilk başvuranlar arasında yer aldıklarını söyleyen Sevimli, "150 bin lira kredi almıştık. O şartlarda bu miktar bize gerçekten çok yardımcı oldu. Hem beyaz eşyamızı hem mobilyamızı hem de diğer ihtiyaçlarımızı karşılayabildik. Şimdi kredi tutarı 250 bin liraya kadar yükseldi. O dönemde bize ciddi destek olan bu imkanın bugün evlenecek gençlere çok daha büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Kredinin faizsiz ve iki yıl geri ödemesiz olmasının kendileri açısından büyük avantaj sağladığını dile getiren Sevimli, bu destek olmasaydı banka kredisi çekmek zorunda kalabileceklerini söyledi.

Sevimli, "Bu krediyi almasaydık muhtemelen bankadan kredi çekmeyi düşünüyorduk. Böyle bir destek sayesinde hem ihtiyaçlarımızı karşıladık hem de faizli kredi kullanmak zorunda kalmadık. İlk 24 ay ödeme yapılmıyor, sonrasında da faizsiz şekilde geri ödeniyor. Bu bizim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Evliliklerinin birinci yılını doldurduklarını ve bir erkek çocuk sahibi olduklarını belirten Sevimli, "Evladımız dünyaya geldikten sonra açıklanan destekler de aldığımız kredinin bir kısmı bize hibe edildi. Gençlerin mutlaka Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bilgi almasını tavsiye ediyorum. Benim çevremde de bu krediden yararlanan arkadaşlarım oldu" diye konuştu.

Niğde'de 293 genç bu destekten yararlanarak yuva kurdu

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ise Bakanlık tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hakkında bilgi verdi.

Kesler, gençlerin aile kurma süreçlerini desteklemek ve evliliği teşvik etmek amacıyla uygulamaya alınan projenin, aile kurumunun güçlendirilmesini hedeflediğini belirterek, "Ailenin toplumun temel taşı olduğu anlayışıyla yürütülen proje kapsamında gençlerimizin evlilik süreçlerinde hem ekonomik hem de sosyal açıdan desteklenmeleri amaçlanmaktadır" dedi.

Projeden yararlanabilmek için çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18-29 yaş aralığında bulunması, resmi nikah tarihine en az iki ay kala başvuru yapması ve hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması gerektiğini ifade eden Kesler, başvuruların Bakanlığın internet sitesi üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi.

Kesler, kredi destek miktarlarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"18-25 yaş aralığındaki gençlerimize 250 bin TL, 26-29 yaş aralığındaki gençlerimize ise 200 bin TL tutarında, iki yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi desteği sunulmaktadır. Kredi desteğinin yanı sıra çiftlerimiz evlilik öncesi ve sonrası eğitimler ile danışmanlık hizmetlerinden de yararlanmaktadır."

Niğde'de projeye yoğun ilgi gösterildiğini belirten Kesler, 2025 yılından bugüne kadar 293 gencin proje kapsamında destek alarak yuva kurduğunu, 219 gencin ise başvuru ve değerlendirme süreçlerinin devam ettiğini kaydetti.

Çocuk sahibi olan çiftlere ek destek

Kesler, 4 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni düzenlemelere de değinerek, çocuk sahibi olan ailelere yönelik ilave destekler getirildiğini söyledi.

Yeni uygulamaya göre ilk çocuğunu dünyaya getiren çiftlerin kredi borçlarının 12 aylık kısmının devlet tarafından hibe edildiğini ve kalan borcun ödeme süresinin bir yıl daha ertelendiğini belirten Kesler, ilk 48 ay içerisinde ikinci çocuklarını dünyaya getiren çiftlerin ise kalan kredi borçlarının tamamının devlet tarafından karşılandığını ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evlilik, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Devletten Faizsiz Evlilik Kredisi: Genç Çiftlere 250 Bin TL Destek - Son Dakika

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