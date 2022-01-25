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FAO, Türkiye'nin tarımsal gıda tedarik zincirinde maliyet ve fiyat takibi projesi başlattı - Son Dakika

FAO, Türkiye'nin tarımsal gıda tedarik zincirinde maliyet ve fiyat takibi projesi başlattı

25.01.2022 17:13
FAO, Türkiye'nin tarımsal gıda tedarik zincirinde maliyet ve fiyat takibi projesi başlattı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), "Tarımsal Gıda Tedarik Zincirinde Geliştirilmiş Maliyet ve Fiyat İzleme" başlıklı teknik iş birliği projesiyle Türkiye'nin tarımsal gıda maliyet ve fiyat izleme sistemlerinin mevcut durumunu belirlemeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), "Tarımsal Gıda Tedarik Zincirinde Geliştirilmiş Maliyet ve Fiyat İzleme" başlıklı teknik iş birliği projesiyle Türkiye'nin tarımsal gıda maliyet ve fiyat izleme sistemlerinin mevcut durumunu belirlemeyi amaçlıyor.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, enflasyon, dünya genelinde gıda fiyatlarını yukarı doğru itiyor. Tarımsal gıda sisteminin karşı karşıya olduğu tehditler arasında ise iklim krizi, çatışmalar ve ekonomik şoklar bulunuyor.

Bu sorunlara zamanında yanıt vermesi beklenen Tarımsal Gıda Tedarik Zincirinde Geliştirilmiş Maliyet ve Fiyat İzleme başlıklı teknik iş birliği projesiyle Türkiye'nin tarımsal gıda maliyet ve fiyat izleme sistemlerinin mevcut durumunun belirlenmesi amaçlanıyor.

Örgüt, Tarım ve Orman Bakanlığına bu konularda yardımcı olmayı ve karar verme sürecinde geliştirilmiş izleme sistemleri aracılığıyla fiyat dalgalanmalarını ve fiyat şoklarını ele almak için gerekli önlemleri almayı hedefliyor.

Projenin başlangıç toplantısı 10 Ocak 2022'de FAO ve Bakanlıktan uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Uzmanlar, özellikle küresel ölçekte artan enflasyon ve bununla ilişkili etkiler bağlamında, tarımsal gıda sisteminin tüm aşamalarında maliyetlerin ve fiyatların izlenmesinin önemini vurguladı.

Proje ayrıca Bakanlığın 2019-2023 Stratejik Planı'na ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan "sıfır açlık"a ulaşılmasına da katkıda bulunacak.

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Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FAO, Türkiye'nin tarımsal gıda tedarik zincirinde maliyet ve fiyat takibi projesi başlattı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: FAO, Türkiye'nin tarımsal gıda tedarik zincirinde maliyet ve fiyat takibi projesi başlattı - Son Dakika
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