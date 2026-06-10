FCAS Projesi İptal Edildi - Son Dakika
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FCAS Projesi İptal Edildi

10.06.2026 17:21
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Almanya Başbakanı Merz, 6. nesil savaş uçağı projesinin iptal edildiğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa ile ortaklaşa yürütülen 6. nesil savaş uçağı projesinin (FCAS) iptalini savunarak, iki ülke savunma bakanlarının hava savunma veri ağlarına yönelik revize edilen yeni iş birliği projesini temmuz ayına kadar netleştireceğini bildirdi.

Merz, Berlin Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı'nın (ILA Berlin) resmi açılışında yaptığı konuşmada, Almanya, Fransa ve İspanya'nın ortaklaşa yürüttüğü 6. nesil savaş uçağı geliştirme projesinin (Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi/FCAS) iptal edilmesini savundu.

Projede katılımcı şirketleri ortak paydada buluşturmak için aylarca çaba sarf edildiğini aktaran Merz, ancak projenin mevcut haliyle artık devam ettirilmeyeceğini kaydetti.

Merz, "Cumhurbaşkanı Macron ve ben, Fransa-Almanya ortak savaş uçağı meselesini hafife almadık. Siyasi liderler olarak sanayi ortaklarını bir araya getirmek için aylarca yoğun çaba gösterdik ve birçok girişimde bulunduk. Ancak yürütülen arabuluculuk sürecinin ardından, sektörün ortak bir savaş uçağı inşa etmek üzere yeterince uzlaşamadığı sonucuna vardık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu iptale karşı FCAS'ın temel unsurlarının korunması gerektiğini vurgulayan Merz, "Savunma bakanlarımız, temmuz ayında Almanya'da gerçekleştireceğimiz bir sonraki Fransa-Almanya hükümetlerarası toplantısı öncesinde bu projenin nasıl hayata geçirilebileceği üzerinde çalışacaklar." dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Macron ile aldıkları söz konusu kararın uzun süredir devam eden bir tıkanıklığı aşarak, sanayiye modern savaş uçakları geliştirme konusunda farklı kulvarlarda yeni fırsatlar sunacağını savundu.

Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi olarak görülen yaklaşık 100 milyar avro bütçeli FCAS projesinin iptali, kıtanın askeri kapasite inşa sürecindeki kronik zorlukları yeniden gündeme getirmişti.

2040 yılından itibaren Fransa'nın Rafale, Almanya ve İspanya'nın Eurofighter jetlerinin yerini alması planlanan entegre muharebe sistemi, ticari ve operasyonel anlaşmazlıklar nedeniyle kilitlenmişti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Almanya, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FCAS Projesi İptal Edildi - Son Dakika

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