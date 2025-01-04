FCR GYO Halka Arz Onaylandı - Son Dakika
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Ekonomi

FCR GYO Halka Arz Onaylandı

FCR GYO Halka Arz Onaylandı

FCR GYO, SPK onayıyla halka arz sürecine girdi; yatırım hedefleri sağlık turizmi odaklı.

04.01.2025 12:57
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Türkiye'nin gayrimenkul sektörüne dinamizm kazandırmayı hedefleyen FCR GYO, halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), FCR GYO'nun halka arz süreci için onay verildiğini bildirdi.

Gayrimenkul sektöründe dikkat çeken FCR GYO'nun halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Sektöre dinamizm kazandırmayı hedefleyen FCR GYO, yenilikçi vizyonuyla dikkat çekerken, şirket yalnızca gayrimenkul projelerinde değil, aynı zamanda finansal yapısında da örnek oluyor. FCR GYO, bankalara borcu olmayan nadir şirketlerden biri olarak, halka arzdan elde edeceği sermayeyi tamamen yeni yatırımlara ve büyüme odaklı projelere yönlendirecek. FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koca şirketin gelecek hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakları, sağlık turizmini destekleyecek; tıp merkezleri, şehir otelleri ve nitelikli konut projelerine yatırmayı planlıyoruz. Hedefimiz; FCR GYO'yu sadece yerel değil, uluslararası alanda da güçlü bir marka haline getirmek." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi FCR GYO Halka Arz Onaylandı - Son Dakika

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