Fed Başkanı Warsh'tan Enflasyon Açıklaması - Son Dakika
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Fed Başkanı Warsh'tan Enflasyon Açıklaması

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Fed Başkanı Warsh, enflasyon hedefinin tutarlılığı için güçlü önlemlerin gerektiğini vurguladı.

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, beklenenden iyi gelen enflasyon verilerinin eğilimin iyileştiğini göstermediğini belirterek, "Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." dedi.

Warsh, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuştu.

Yapay zekadaki ilerlemenin öngörülenden çok daha hızlı gerçekleştiğine işaret eden Warsh, bu teknolojinin hem ekonomi hem de para politikasının yürütülmesi açısından sonuçları olacak yeni bir değişken olduğunun farkında olduklarını ve gelişmeleri dikkatle izlediklerini anlattı.

Warsh, yapay zekanın potansiyel etkilerini Verimlilik ve İstihdam Çalışma Grubu'nun yardımıyla değerlendireceklerini kaydetti.

"İleriye dönük yönlendirme"nin biçimini ve işlevini değiştirme hedefini anımsatan Warsh, bu uygulamanın artık kullanım süresini doldurduğuna inandığını söyledi.

Warsh, "Normal dönemlerde ileriye dönük yönlendirmenin rolü sınırlı ve dar kapsamlı olmalıdır. Aksi takdirde, açıklık sağlama adına belirsizlik yaratma riski taşır." değerlendirmesinde bulundu.

"Genel finansal koşullar 'kısıtlayıcı' değil"

Fed'in kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksiyle ölçülen yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefinin "sağlam ve sabit" bir hedef olduğuna dikkati çeken Warsh, fiyat istikrarının kendiliğinden gerçekleşmediğini ve bunu sağlamanın Fed'in görevi olduğunun altını çizdi.

Warsh, Fed'in ayrıca maksimum istihdamdan da sorumlu olduğuna işaret ederek, "Daha sessiz ve iletişiminde daha ölçülü bir Fed, hedeflerine daha iyi ulaşabilir." diye konuştu.

Sermaye harcamaları ve şirket karlarındaki büyümeye yönelik beklentilerin oldukça yüksek olduğuna değinen Warsh, bunun varlık fiyatları, iş dünyası güveni, tüketici geliri ve harcamaları üzerindeki devam eden etkilerini değerlendirmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Warsh, "Konut ve tarım gibi belirli sektörlerde zorlanma belirtileri görülüyor. Ancak genel bir değerlendirme yapıldığında, finansal koşulları 'kısıtlayıcı' olarak nitelendirmekte zorlanırım." ifadelerini kullandı.

"Fed'in şu anki temel odağı fiyatlar olmalı"

Reel tüketici harcamalarının yaşanan şoklara rağmen sağlıklı seyrini koruduğunu belirten Warsh, istihdam tarafında da iyi durumda olduklarını, iş gücü piyasalarının istikrarlı olduğunu söyledi.

Warsh, "Şu an itibarıyla, iş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inanıyorum. Ancak fiyat istikrarı hedefimizde rakamlar daha endişe verici." dedi.

Enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle Fed'in şu anki temel odağının fiyatlar olması gerektiğini söyleyen Warsh, "Bu yaz PCE ve Tüketici Fiyat Endeksi verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor." ifadelerini kullandı.

Warsh, piyasa fiyatlarının Fed'in fiyat istikrarını sağlayacağına dair bir güveni yansıttığını aktararak, "piyasanın haklı" olduğunu dile getirdi.

65 aydır devam eden yüksek enflasyonun sorumluluğunun doğrudan Fed'in üzerinde olduğunu söyleyen Warsh, "Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." dedi.

Warsh, bugün bir karara değil, bir disipline bağlı olarak konuştuğunu ifade ederek, sorumluluklarını ciddiyetle, tevazu ve kararlılıkla üstlendiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Warsh'tan Enflasyon Açıklaması - Son Dakika

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