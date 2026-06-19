Fed Başkanından Yeni Dönem Sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, göreve gelmesinin ardından düzenlenen ilk para politikası toplantısında Fed'in iletişim biçimi ve işleyişinde yeni bir dönemin sinyalini verirken, fiyat istikrarını sağlama hedefini öncelik olarak ortaya koydu.

Fed'in 16-17 Haziran'da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, bankanın yeni Başkanı Warsh'un ilk hamleleriyle dikkatleri çekti.

Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Söz konusu karar oy birliğiyle alındı.

Ancak bankanın açıkladığı projeksiyonlar, Fed'in 2026'da faiz artışına gidebileceğine işaret etti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren ve "dot plot" olarak adlandırılan nokta grafiği 18 yetkiliden 9'unun bu yıl en az bir faiz artırımı öngördüğünü ortaya koydu.

Orta Doğu'daki gerilimle yükselen petrol fiyatlarının artırdığı enflasyon endişeleri karşısında politika yapıcıların faiz oranının sabit kalması ile artırılması arasında bölündüğü görüldü.

"Dot plot"a mesafeli yaklaşım

Fed toplantısı öncesinde Bankanın yeni Başkanı Warsh'un kendi tahminlerini sunmayacağına dair haberler, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında netlik kazandı.

Daha önce ileriye dönük yönlendirmeyi geleceğe yönelik politika alanını daralttığı gerekçesiyle eleştiren Warsh, "Üyelerin tahminlerini sunması Komitenin bir uygulaması olmuştur ve ben de meslektaşlarımı bunu sürdürmeye teşvik ettim. Ancak ekonomik projeksiyonlar hakkındaki uzun süredir savunduğum görüşlerim doğrultusunda en azından mevcut yapısıyla kendi tahminlerimi sunmaktan kaçındım." diye konuştu.

Kendi tahminlerini sunmayan Warsh, yaklaşık 42 dakika süren basın toplantısında faiz görünümüne ilişkin herhangi bir yönlendirmede de bulunmadı.

İleriye dönük sinyal vermedi, fiyat istikrarı vurgusu yaptı

Fed'in yeni Başkanı Warsh, ileriye dönük yönlendirme yapmaktan kaçınırken, basın toplantısında birçok kez "fiyat istikrarı" ifadesini kullandı.

"Bu Komite fiyat istikrarını sağlayacak." diyen Warsh, Komitenin bu konuda "net ve hemfikir" olduğunu vurguladı.

Ayrıca Warsh, "Fiyat istikrarı hedefimizi gerçekleştirme kapasitesine ve kararlılığına sahibiz, tam olarak yapacağımız şey de budur." dedi.

Warsh'un "fiyat istikrarı" vurgusunun tonu ise piyasalarda beklenenden daha "şahin" olarak değerlendirildi.

Fed'de reform süreci 5 çalışma grubu ile başladı

Para politikasının yürütülme biçiminde bir "rejim değişikliği" gerektiğini savunan Warsh, bu doğrultuda 5 çalışma grubunun oluşturulduğunu açıkladı.

Warsh, söz konusu grupların Fed'in iletişimi, bilanço yönetimi, veri kullanımı, dönüşüm çağında verimlilik ve istihdam ile enflasyon çerçevelerine odaklanacağını belirtti.

Fed Başkanı Warsh, çalışma gruplarının amacının mevcut uygulamaları sorgulamak, alternatifleri değerlendirmek ve politika yapıcılara öneriler sunmak olduğunu ifade etti.

İletişim stratejisinde sadeleşme

Fed'in iletişim stratejisinde değişiklik yapmayı hedefleyen Warsh, bunun ilk somut adımını toplantı sonrası yayımlanan para politikası karar metniyle attı.

Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk FOMC toplantısının ardından yayımlanan karar metninin, önceki açıklamalara kıyasla belirgin şekilde kısaltıldığı dikkati çekti.

Daha önce 300 kelimeyi aşan metinler yayımlayan Fed, bu kez 130 kelimelik bir açıklama yaptı.

Basın toplantısında politika metninde yapılan değişikliklere işaret eden Warsh, metnin daha kısa ve sade olduğunu, bazı eski ifadelerin çıkarıldığını anlattı.

Warsh, "Açıklama, elimizden geldiğince değerlendirdiğimiz kadarıyla sadece olguları ortaya koyuyor. Ayrıca, mevcut politika konjonktürüne pek uygun olmadığı konusunda hemfikir olduğumuz ileriye dönük yönlendirme de bu açıklamada yer almıyor." diye konuştu.

Warsh'un bu yaklaşımı, 1987-2006 arasında Fed başkanlığı yapan Alan Greenspan dönemindeki iletişim tarzını andırdığı şeklinde yorumlandı.

İletişim stratejisindeki değişikliklerin olası riskleri gündemde

Fed Başkanı Warsh, ileriye dönük yönlendirmeden kaçınması ve ekonomik projeksiyonlara katılmamasıyla, bankanın önceki başkanlarının beklenti yönetiminde kullandığı araçları büyük ölçüde devre dışı bırakmış oldu.

Analistler, Kevin Warsh başkanlığındaki FOMC'nin ABD'de para politikasında yeni bir dönemi başlattığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Warsh'un Fed'de reform yapmayı hedeflediğini belirten analistler, 5 ayrı alanda oluşturulan çalışma gruplarının kapsamlı bir yeniden değerlendirme sürecinin başladığına işaret ettiğini söylüyor.

Özellikle iletişim alanına odaklanacak çalışma grubunun bulgularının, Fed tutanaklarının yayımlanma biçimi ile basın toplantılarında da değişikliklere yol açabileceği belirtiliyor. Analistler, bunun kamuoyunun Fed'e erişimini daha da sınırlayabileceğine dikkati çekiyor.

Warsh'un iletişim stratejisine yönelik yaklaşımının Fed'e esneklik alanı sağlayabileceği değerlendirilse de analistler bunun para politikasına ilişkin anlatının kontrolünü zorlaştırabileceği, yanlış anlaşılmalara daha açık bir ortam yaratabileceği ve piyasalarda oynaklığı artırabileceği yönünde uyarıda bulunuyor.

Öte yandan Warsh'un "sessiz kalma" yaklaşımına karşın, bölgesel Fed başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri ekonomik görünüm ve para politikası hakkında açıklama yapmaya devam ediyor.

"Ton hala Powell'ı andırıyor"

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fed'in son 5 yılda enflasyon nedeniyle ağzının bir kez yandığını, aynı hatayı tekrar yapmaya niyeti olmadığını söyledi.

Sonola, "Kevin Warsh dönemi yeni bir liderlik sayfasının habercisi olabilir, ancak yeni bir enflasyon rejiminin değil." dedi.

Warsh'un tonunun hala Eski Fed Başkanı Powell'ı andırdığına dikkati çeken Sonola, fiyat istikrarının tartışmaya açık olmadığını, güvenilirliğin korunması gereken bir değer olduğunu ve merkez bankasının bir kez daha "geçici" nitelemesiyle ilgili bir "utanç" yaşamaya niyeti olmadığını ifade etti.

Sonola, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji kaynaklı enflasyon risklerini hafifletecek ölçüde kalıcı hale gelebileceğini ancak Fed'in tek sorununun bu olmadığını kaydetti.

Olu Sonola, "Fiyat baskılarının enerji dışına yayılabileceğine dair ilk işaretler var, eğer bu yayılma devam ederse merkez bankası harekete geçmek zorunda kalacaktır. Fed'in yaklaşımı artık sabır değil, önleyici bir tutum sergilemek." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in iletişim stratejisindeki değişime de değinen Sonola, Fed ve banka yetkililerinin muhtemelen daha az iletişim kurmaları gerekeceğini, ancak bunun şeffaflıktan ödün verilmesi anlamına gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Sonola, "Daha iyi bir yaklaşım, daha disiplinli bir iletişim olur: Gereksiz konuşma ve müdahalelerin azaltılması ama politika kararlarını şekillendirecek çerçeve, veriler ve koşullar konusundaki netliğin korunması." dedi.

"İlk toplantısından çıkan ilginç nokta Fed'in enflasyonu bir sorun olarak gördüğüne dair net mesajdı"

ING Amerika Bölgesel Araştırma Başkanı Padhraic Garvey de Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk FOMC toplantısının piyasalara verilen mesaj açısından dikkati çekici olduğunu belirtti.

Garvey, "Warsh'ın ilk FOMC toplantısı sonucundan çıkan ilginç nokta, Fed'in enflasyonu çözülmesi gereken bir sorun olarak gördüğüne ve bir enflasyon sorunu tespit ettikleri takdirde harekete geçmeye hazır olduğuna dair piyasalara verdiği net mesajdı." ifadesini kullandı.

Bunun ABD Başkanı Trump'ın görevi Warsh'a verirken beklenen tabloyla tam olarak örtüşmediğini savunan Garvey, ancak bu durumun Warsh'ın başkanlığındaki FOMC'ye kayda değer bir güvenilirlik kattığını ifade etti.

Garvey, bunun getiri eğrisinin uzun vadeli kısmındaki baskıları sınırlama potansiyeline sahip olduğunu, bununla birlikte faiz artırımlarının mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini düşünmediklerini anlattı. Garvey, "Fed'in faiz artışı yapması gerektiğini düşünmüyoruz. Ancak bir faiz artışını da tamamen göz ardı edemeyiz. Önemli olan, bir faiz artışını da tamamen göz ardı edemeyiz. Önemli olan, bir faiz artışı olursa, bunun daha sonra geri alınmasını bekleriz. Getiri eğrisinin yapısı bunu işaret ediyor." dedi.

Warsh'un yaklaşımında öne çıkan bir diğer unsurun ise tüm FOMC üyelerinin ortak mesaj etrafında birleşmesi olduğunu kaydeden Garvey, Warsh'un toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda Fed'in fiyat istikrarını sağlayacağı görüşünün tüm komite tarafından paylaşıldığını vurguladı.

Garvey, piyasaların bölünmüş bir FOMC görüntüsünden hoşlanmayacağını dile getirerek, farklı görüşlerin bulunmasının doğal olduğunu ancak komitenin çoğunluk görüşü etrafında birleşmesinin piyasalara Komite içinde bir gerilim olmadığı mesajını vermek adına önemli olduğunu ifade etti.

Eski Fed Başkanı Powell dönemine kıyasla gördüğü değişikliklere değinen Garvey, bunun "dot plot" grafiğinin kaldırılma ihtimali olduğunu belirtti.