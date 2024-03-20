Fed, bu yıl 3 faiz indirimi yapma ihtimalini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fed, bu yıl 3 faiz indirimi yapma ihtimalini sürdürüyor

ABD Merkez Bankası (Fed), tahminlerinde bu yıl 3 faiz indirimi yapma ihtimalinin devam ettiğini açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranlarında ayarlama için verilerin ve risk dengesinin dikkatle değerlendirileceği belirtildi. Fed'in ekonomiye ilişkin tahminlerinde büyüme oranları ve enflasyon beklentileri de güncellendi.

20.03.2024 21:37  Güncelleme: 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankasının (Fed) tahminleri, Bankanın bu yıl 3 faiz indirimi yapma ihtimalinin devam ettiğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranlarında herhangi bir ayarlama için gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin dikkatle değerlendirileceği vurgulandı.

Açıklamada, FOMC'nin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye ineceğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranını düşürmenin uygun olacağını öngörmediği yinelendi.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için geçen yıl aralıkta öngördüğü yüzde 4,6'da sabit bıraktı.

Buna göre, Fed'in federal fon oranına ilişkin 2025 yılı için tahmini yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a, 2026 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e çıkarıldı. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi de yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya yükseltildi.

Söz konusu tahminler Fed'in 2024'te hala toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngördüğüne işaret etti.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,4'te, 2026 için yüzde 2'de sabit bırakılırken, 2025 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya revize edilirken, 2025 için yüzde 2,2 ve 2026 için yüzde 2 olarak korundu.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 2,1'e, gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 2'ye ve 2026 için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye çıkarıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl ve 2026 için yüzde 4,1'den yüzde 4'e çekilirken, 2025 için yüzde 4,1'de sabit tutuldu.

(Bitti)

Kaynak: AA

Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed, bu yıl 3 faiz indirimi yapma ihtimalini sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu
19:57 Galler’in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu Galler'in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu
19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
22:05 Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
21:46 CHP Adayı Şükrü Erdem, Öcalan Hakkında Skandal İfadeler Kullandı CHP Adayı Şükrü Erdem, Öcalan Hakkında Skandal İfadeler Kullandı
20:50 Şivan Perwer, Aynur Doğan’a ’Keça Kurdan’ şarkısını yasakladı Şivan Perwer, Aynur Doğan'a 'Keça Kurdan' şarkısını yasakladı
19:02 Polise şikayet için giden eşini sokak ortasında tüfekle vurdu Polise şikayet için giden eşini sokak ortasında tüfekle vurdu
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 22:09:36. #1.13#
SON DAKİKA: Fed, bu yıl 3 faiz indirimi yapma ihtimalini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement