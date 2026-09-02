Fed'in bu ay faiz artırma ihtimali yüzde 70'e yaklaşırken dolar/TL 48,2970 seviyesinde - Son Dakika
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Fed'in bu ay faiz artırma ihtimali yüzde 70'e yaklaşırken dolar/TL 48,2970 seviyesinde

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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 48,2970 seviyesinde işlem görüyor. Orta Doğu'daki gerilimlerin bölgeselleşmesi enflasyon risklerini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz artırma ihtimali geçen hafta yüzde 30'lardayken bu hafta yüzde 70'e yaklaştı. Bu durum, tahvil faizlerinin yüksek seyrini sürdürmesine ve varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden olarak yatırımcı kararlarını olumsuz etkiliyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 48,2970 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,2850'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,2970 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 55,9490'dan, sterlin/TL yatay seyirle 65,2660'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,7 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin bölgeselleşmesi enflasyon risklerini artırarak tahvil faizlerinin yüksek seyrini sürdürmesine yol açıyor. Güçlenen enflasyon endişeleriyle tahvil piyasalarında izlenen satış baskısı varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Söz konusu riskler çerçevesinde piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz artırma ihtimali geçen hafta yüzde 30'lardayken bu hafta yüzde 70'e yaklaştı. Piyasa beklentilerindeki bu sert dalgalanma ileriye dönük yatırımcı kararlarını olumsuz etkiledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,82 ile yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, dolar endeksi 100 civarında iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyonun beş yılı aşkın bir süredir yüksek seyrettiğini belirtti.

Verilerin enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine dair güven vermesi durumunda politika duruşunu değerlendirmek için biraz daha zamanları olacağını kaydeden Barr, "Ancak enflasyonun yeterince yavaşlamadığı görülürse, faizleri artırmak için kararlı bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed'in bu ay faiz artırma ihtimali yüzde 70'e yaklaşırken dolar/TL 48,2970 seviyesinde - Son Dakika

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