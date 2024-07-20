Feke\'de Lavanta Hasadı Başladı

Ekonomi

ADANA (İHA) – Adana'nın Feke ilçesinde 200 dönüm alana 5 yıl önce ekilen ve her yıl verimi artan lavanta bahçelerinde hasat ellik ve orakla başladı.

Feke ilçesinin Hopka Dağı eteklerinde bulunan işlenmeyen atıl tarlaları ekonomiye kazandıran Fekeli kadınlar, bu yıl lavanta hasadını gerçekleştirmeye başladı. Dualarla başlayan hasatta ellik ve orak ile toplanan lavantalar şifalı yağ yolculuğu için kazanlara atıldı. Hasat sürerken görsel şölen oluşturan lavanta bahçeleri bir yandan da ziyaretçi akınına uğruyor.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen de hasata katılarak, Feke'nin lavanta üretim, tabiatı ile Adana'nın ve Türkiye'nin görülmeye değer en güzel ilçelerinden biri olduğunu kaydetti. Özen, "Yıllar önce bıraktığım ellik orağı bu hasatta yeniden elimize aldık. Tapan halkımızla berber birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Hasadımızın bereketli olmasını temenni ediyorum. Adana'yı ve ülkemizin her bölgesinden vatandaşlarımızı ilçemize davet ediyoruz. Bu doğayı, bu samimiyeti, Hopka Dağının bu güzelliğini ülkemizde herkesin görmesini istiyoruz" dedi.

Feke Kaymakamı Şafak Karaca da devletin kadınların her zaman destekçisi olduğunu belirterek, "Hepimiz hasat gününde olmaktan çok mutluyuz. Kadınlarımızın iyileşmesi memleketin iyileşmesi demek. Kadınlarımızın aileleri ile birlikte devletimiz olarak onların yanında olmaya çalışıyoruz. Emekleri için teşekkür ederiz. İlerleyen yıllarda çok daha güzel lavanta günlerinde buluşacağız" diye konuştu.

Tapanlı kadınlar üretiyor ziyaretçiler akın ediyor

Tapan Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hilal Köz de tapan bölgesinde 200 dönüm lavanta bahçesi olduğunu ve 200 kilogram lavanta yağı verimi beklediklerini belirterek, "Bu sezon çok güzel geçti. Hasat yapılan bahçelerimiz yağlık lavanta çeşidimiz. Görsel lavanta olan lavanta bahçelerine ziyaretçilerimiz gelmeye devam ediyor. Tüm üreticilerimize bereketli olsun" dedi.

Üreticilerden Sezgi Yiğit ise sezonun çok güzel geçtiğini söyledi.

Üretici Bediha Arı da bu yıl bahçelerinin ziyaretçi girişinin çok yoğun olduğunu kaydederek üretici olarak yüzlerinin güldüğünü ifade etti. - ADANA