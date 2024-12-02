Fethiye'de Girişimcilik Programı Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Fethiye'de Girişimcilik Programı Lansmanı Yapıldı

Fethiye\'de Girişimcilik Programı Lansmanı Yapıldı

Fethiye Hipokampüs'de düzenlenen Lidea Girişimcilik Programı'nın lansmanında, 50'den fazla başvuru arasından 26 girişim ön kuluçka, 14 girişim ise kuluçka dönemine kabul edildi. Programda eğitim, mentörlük ve yatırım fırsatları sunulacak.

02.12.2024 16:34  Güncelleme: 16:35
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GİRİŞİMCİLERİN projelerini hayata geçirmelerine destek olmayı ve ekosistemde sürdürülebilir bir etki yaratmayı amaçlayan girişimcilik programı, Fethiye Hipokampüs'de düzenlenen bir lansmanla hayata geçti. Eğitim, mentörlük ve yatırım fırsatlarını bir araya getiren programda 50'den fazla başvurudan 26 girişim ön kuluçka dönemine, 14 girişim ise kuluçka dönemine kabul edildi.

Lidea tarafından düzenlenen Lidea Girişimcilik Programı'na, Fethiye'deki iş dünyasının önde gelen isimleri, girişimciler, yatırımcılar ve medya temsilcileri katıldı. Başvuruların Ekim ayında başladığı programda 26 girişim ön kuluçka dönemine, 14 girişim ise kuluçka dönemine kabul edildi ve 1'inci dönem ön kuluçka olarak adlandırılan 'fikir aşamasındaki' ekipler için eğitim ve mentorluk süreçleri başlatıldı. 2'nci dönem ön kuluçka ve 1'inci dönem kuluçka programı ise 2025 yılında başlayacak.

Programın açılış konuşmasını, Hipokampüs'ün kurucusu Eşref Aktaş gerçekleştirdi. Ardından, programın partnerlerinden Likya İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Sevinç, TOYED Oyunlaştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Altuğ Yılmaz ve Lidea Girişimcilik Programı Koordinatörü Altan Türel konuşmalarını yaptı.

4 GİRİŞİMCİ, FİKİRLERİNİ SUNMA FIRSATI BULDU

Programa kabul edilen ve Fethiye ile çevre bölgelerden katılan 4 girişimci, fikirlerini sunma fırsatı buldu. Girişimci adayı API AIR'ın kurucusu Can Dinler, arı kovanları üzerinden sağlık alanında geliştirdiği yenilikçi fikrini paylaştı.

Fethiyeli üniversite öğrencisi Selin Öner, 'Journiary' adını verdiği girişimiyle turizm odaklı gezicilerin kendilerine özel deneyimlerini ajanda formatında oyunlaştırarak paylaştığı fikrini sunarken, Antalya'lı kadın girişimci Merve Koç da Disleksify adı verdiği disleksi çocukların eğitimlerini oyunlaştırdığı fikrini paylaştı.

Fethiye'li sağlık alanında çalışan Gözde Dokumacı ve Burak Tunçoğlu da 'Nexy' isimli girişim fikriyle giyilebilir teknoloji yardımıyla özellikle ekrana bakmaktan kaynaklanan boyun eklem problemi skolyoz hastalığına giyilebilir teknoloji ile çözüm öneren bir fikir sundu. Fethiye'li kaptan Doğancan Uluğ ise 'smart sailing' adlı yenilikçi fikirlerini tanıttı.

SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİ

Etkinlik süresince Triple Helix kurucusu Dilara Tunca İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisleri hakkında, Kıdemli yazılım mühendisi Ali Kutluözen Yapay Zekanın tarihi ve gelişimi hakkında, Mehmet Yiğit Demirtaş ise patent ve marka tescili hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Fethiye, Eğitim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fethiye'de Girişimcilik Programı Lansmanı Yapıldı - Son Dakika

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