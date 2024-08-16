Fethiye'de Yamaç Paraşütü Tutkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Tutkusu

Fethiye\'de Yamaç Paraşütü Tutkusu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan bu yılın ilk 7 ayında 73 bin 670 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi. İlçeye tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor. Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. Merkezde yaşanan yoğunluk turizmcilerin de yüzünü güldürüyor.

16.08.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan bu yılın ilk 7 ayında 73 bin 670 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

İlçeye tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor.

Buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. Merkezde yaşanan yoğunluk turizmcilerin de yüzünü güldürüyor.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Erkan Karaöz, AA muhabirine, Babadağ'ın özelliklerinden birinin dünyada sayılı denize dik ve direkt inebilen noktalardan olduğunu söyledi.

Bölgede alternatif olarak 1200, 1700, 1800 ve 1900 metrede atlama istasyonlarının olduğunu belirten Karaöz, insanlar için hem Kuzey, hem Güney alternatif noktalardan uçuş imkanları sağlayabildiklerini belirtti.

Kışın da hava şartlarından dolayı 1200 metreden uçuş yapılabildiğine işaret eden Karaöz, "Kışın riske atmak istemediğimiz için 1200 metreden hizmet veriyoruz. Teleferiğimiz de hizmet veriyor. Oradan atlayışlarımız devam ediyor. Bu hizmeti veriyoruz." dedi.

"Gurbetçi misafirlerimiz bizleri yalnız bırakmıyor"

Bu yılın 7 aylık dilimindeki atlayış sayılarıyla ilgili bilgi veren Karaöz, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar yaklaşık 73 bin 670 atlayışımız gerçekleşti. Bu solo ve tandem olarak gerçekleşti. Ağustosun ortasındayız, Ekim sonuna kadar da bu yoğunluğun devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ağustos itibarıyla yoğunluğumuz başladı. Bundan sonra ekim sonuna kadar da devam edeceğiz diye düşünüyorum. Biz kapımızı çalan herkese ev sahipliği ve misafirlik yapıyoruz. Pistlerimiz bütün ülke vatandaşlarına açık. Şu anda İngiliz misafirler biraz daha yoğunlukta. Ama özellikle bu aylarda gurbetçi misafirlerimiz çok ziyaret ediyorlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Çinli misafirlerimizin de gelmeye devam edeceğini düşünüyorum. 1700 metreye kadar teleferik hizmeti veriyoruz. 1700'den sonra telesiyej hizmeti veriyoruz. Eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu yerli ve yabancı misafirlerimiz dile getiriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor."

Eylülde Babadağ'ın dünya paraşüt şampiyonasına ev sahipliği yapacağını vurgulayan Karaöz, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcular katılacaklar. Türkiye'nin tanıtımı, özellikle teleferik turizminin, bölgenin tanıtımı açısından çok ciddi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bölgede 12 yıldır yamaç paraşütü pilotu Tuna Emrah Gök ise dünyanın en iyi kalkış alanı olduğu için tatilcilerin bölgeye rağbet ettiğini dile getirdi. Gök, bu yıl yerli turistlerin yanı sıra çoğunlukla İngiliz ve Çinli turistleri uçurduklarını kaydetti.

Gök, dünyanın hiçbir kalkış alanından denizin görünmediğini belirterek, "Burası o anlamda dünyada tek. Kalkıştan 3 dakika sonra denizin üzerindeyiz ve Ölüdeniz manzarasını görüyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Korkacak hiçbir şey yok. Yamaç paraşütümüz dünyanın en güvenli hava araçlarından bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ölüdeniz Mahallesi, Ölüdeniz, Ekonomi, Fethiye, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fethiye'de Yamaç Paraşütü Tutkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
11:10 Adı ’Aşk Adası’ ama ahlaksızlık diz boyu Biri bu rezilliğe dur desin Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 13:22:15. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de Yamaç Paraşütü Tutkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement