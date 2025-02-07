Fethiye ve Seydikemer, Fruit Logistica 2025'te Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Fethiye ve Seydikemer, Fruit Logistica 2025'te Tanıtıldı

Fethiye ve Seydikemer, Fruit Logistica 2025\'te Tanıtıldı

Almanya'daki fuarda Fethiye ve Seydikemer'in tarım ürünleri uluslararası pazara tanıtıldı.

07.02.2025 18:46
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Almanya'da düzenlenen ve tarım alanında dünyanın en büyük meyve sebze ticaret fuarlarından biri olarak gösterilen Fruit Logistica 2025'te, Fethiye ve Seydikemer ilçesinin tarım ürünleri tanıtıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (FTSO) yapılan açıklamada, Almanya'nın Berlin şehrinde 5-7 Şubat'ta düzenlenen fuarda, dünya çapında yaş sebze meyve, tarım teknolojileri, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında faaliyet gösteren firmalar ile tarım ve gıda sektörünün önde gelenlerinin bir araya geldiği bildirildi.

FTSO adına fuara katılan Yönetim Kurulu Üyesi ve Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş'ün bölgenin tarım ürünlerinin tanıtımını yaptığı ve ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muğla heyetinin, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ile yaptıkları görüşmede Türkiye'den Almanya'ya tarım ürünleri ihracatının artırılması, lojistik süreçlerin iyileştirilmesi ve gümrük prosedürlerinde yaşanan zorluklar ele alınırken, Türk-Alman İş İnsanları Derneği (TDU) ile yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Alman pazarında Muğlalı üreticilerin daha etkin yer alabilmesi ve yeni işbirlikleri kurulması konuları görüşüldü. Muğla heyeti ayrıca, Berlin Ticaret Müşavirliği Ticaret Başmüşaviri Devran Ayık'ı, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Muğla standında ağırlayarak Türk tarım ürünlerinin Almanya pazarındaki konumu ve ticari fırsatlar hakkında görüş alışverişinde bulundu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüş, Fethiye ve Seydikemer'in tarım ürünleri alanındaki potansiyelini dünyaya tanıtmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Su kaynakları ve verimli topraklarıyla Fethiye ve Seydikemer'in, tarım alanında küresel ölçekte çok önemli fırsatlar barındırdığını bildiren Gümüş, şunları kaydetti:

"Fuarda sadece bölgemizin tarım ürünlerini tanıtmakla kalmadık. Firmalarımızın uluslararası pazarlarda daha etkin olabilmesi ve lojistik süreçlerde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için çalışmalar yaptık. Avrupa'daki perakende zincirleri ve ithalatçılarla doğrudan işbirlikleri kurmak, Fethiye ve Seydikemer'deki tarım ürünlerimizin uluslararası pazarlara erişimini artırmak amacıyla girişimlerde bulunduk. Fuardan elde ettiğimiz tecrübelerden yola çıkarak, Almanya pazarı hakkında üreticilerimize yönelik bilgilendirme çalışmaları yapacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fethiye ve Seydikemer, Fruit Logistica 2025'te Tanıtıldı - Son Dakika

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