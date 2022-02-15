Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!

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Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti. Stellantis, park halindeki araçlarda 12 adet yangın vakasının bildirilmesinin ardından 19 bin 808 plug-in hibrit minivanı geri çağırıyor ve sahiplerini onları şarj etmeyi bırakmaya çağırıyor.

2017-2018 MODELLERİ KAPSIYOR

Otomobil üreticisi, geri çağırmanın 2017-2018 Chrysler Pacifica Hybrid araçlarını kapsadığını söyledi. Stellantis, yangın çıkan araçların hepsinin şarj cihazına bağlı olduğunu ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Stellantis, araç sahiplerine araçları şarj etmekten kaçınmalarını, binalardan ve diğer araçlardan uzağa park etmelerini tavsiye ediyor. Otomobil üreticisi, yangınların nedenini doğrulamak için çalıştığını belirtiyor.