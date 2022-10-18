Fibabanka "Şimdi Al Sonra Öde" sistemini "Alışgidiş"le Türkiye'ye taşıyor

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, dünyada "Şimdi Al Sonra Öde" (Buy Now, Pay Later-BNPL) olarak bilinen tüketici finansman yöntemini "Alışgidiş" markası ile Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.

Fibabanka'nın yeni kredili satış ağı "Alışgidiş"in tanıtımı için düzenlediği etkinlikte konuşan Mert, Fibabanka'nın kısa zamanda 4 milyon müşteriye ulaştığını, 11 binin üzerinde noktada operasyon yapan, kredi veren, müşteriyle karşı karşıya gelen bir banka olduğunu kaydetti.

Alışgidiş'i Türkiye'ye kazandırmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını hatırlatan Mert, " 2017 yılı itibarıyla, dijital banka olma stratejimizle kendimize bir yol çizerek teknolojiye yaptığımız yatırımları hızlandırarak yükselttik. Amacımız, bankacılık lisansı olan bir teknoloji şirketi haline gelmek. Rotamız geleceğin bankacılığı. Güçlü hissedar yapımız, çevik bilgi teknolojileri ve veri analizi organizasyonumuz, uçtan uca dijital tasarlanmış ürün ve hizmetlerimiz, ekosistem ve platform bankacılığındaki öncü ve lider rolümüzden aldığımız güç ile bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alışveriş kredisi uygulamasını sektöre kazandırarak büyük perakende markalarına hem mağaza hem de e-ticaret alışverişleri için kredi kartı dışında bir seçenek olabileceğini gösterdiklerini belirten Ömer Mert, "Ekosistem ve platform bankacılığımız ile sektördeki en geniş kredili satış noktasına ulaştık. Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkes, kredi kartı limiti ve taksidi ile sınırlı kalmadan, Fibabanka'nın hızlı ve kolay uçtan uca dijital süreci ile yüksek tutarlar ve uzun vadelerde ödeme esnekliğine anında sahip olabiliyor.

Bugün, dijitalleşmenin kredi kartı ekosisteminde ezberleri bozduğu, dünyada "Şimdi Al Sonra Öde" (Buy Now, Pay Later-BNPL) olarak bilinen tüketici finansman yönteminin Türkiye'deki en büyük uygulayıcısı ve oyuncusu olarak, 'Şimdi Al, Sonra Öde'nin Türkiye'de hayata geçişine hep birlikte tanıklık ediyoruz: 'Alışgidiş'. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Tüketiciler hizmetin parmaklarının ucuna getirilmesini istiyor"

Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk de özellikle teknolojide yaşanan hızlı değişimin sonucu olarak dijitalleşmenin bireylerden kurum ve devletlere kadar uzanan yelpazede yaygınlaşmasının dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösterdiğini belirtti.

Bugün tüketicilerin hizmetin, bulundukları yere, parmaklarının ucuna getirilmesini istediğini dile getiren Ertürk, şöyle devam etti:

"Bu beklentilerin en başında, aynı platform üzerinden işlemlerin kartsız, bankaya gitmeden ve daha uygun taksitlerle yapılması geliyor. Ekosistem ve platform bankacılığından başlayıp servis modeli bankacılığı ile daha da güçlenen yaklaşımımızla müşterilerimize günlük alışverişlerini yaptıkları kanallar üzerinden, başta finansman olmak üzere ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerini erişilebilir ve kolay şekilde sunmayı amaçlıyoruz.

Bunun başlama vuruşunu ise Vatan Bilgisayar'da cep telefonu alışverişlerinde yaparak sektörde bir ilke imza atmıştık. Bugün ise sektörünün öncü markalarıyla yaptığımız iş ortaklıkları ile yeni nesil bir ödeme sistemi inşa ettik. Şimdi bu sistemi Alışgidiş markamız ile kurumsallaştırarak Türkiye'de Şimdi Al Sonra Öde kavramının liderliğini üstleniyoruz. Hedefimiz, 3 yıl içinde 25 bin Alışgidiş noktasına ve 10 milyon tüketiciye ulaşarak 175 milyar TL finansman sağlamak."

Yeni nesil finansal ödeme imkanı

Toplantıda verilen bilgiye göre, "Bankayı müşterileri neredeyse oraya götürme" anlayışı ile yola çıkan Fibabanka, Alışgidiş kredileri ile tüm Türkiye'ye yeni nesil finansal ödeme imkanı sağlıyor. "Şimdi Al Sonra Öde"nin Türkiye'deki karşılığı olan Alışgidiş, Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkese, kredi kartsız, kart limitsiz, bankaya gitmeden kolay ve anında kredi imkanı ile peşin fiyatına sıfır faizli ödeme alternatifleri, 36 aya varan vade seçenekleriyle 55 markada, 11 bin 400 mağaza ve 100'ün üzerinde e-ticaret platformunda 'Şimdi Al Sonra Öde' finansman modeli sunuyor.

Tüketiciler, www.alisgidis.com, Fibabanka Mobil Bankacılık uygulaması ile anlaşmalı mağazalar ve e-ticaret platformları üzerinden Alışgidiş kredisinden faydalanabiliyor. Ödemelerini ise Fibabanka Mobil bankacılık uygulaması, tüm Fibabanka şube ve ATM'leri ile anlaşmalı bankaların ATM'lerinden ve 600 ödeme noktasında yapabiliyor.

Alışgidiş, mağaza ve e-ticaret platformu iş ortaklarına ise 5 dakikada kartsız, kart limitinden bağımsız, güvenli, uzun vadeli ve kampanyası bol satış imkanı sağlıyor.