FIGIEFA Genel Kurulu Türkiye\'de yapılacak

Ekonomi

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneğinin (OSS) üyesi olduğu Araç Parçaları İthalatçıları, İhracatçıları ve Toptancıları Uluslararası Federasyonu (FIGIEFA), Genel Kurulu'nu Türkiye'de gerçekleştirme kararı aldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türk otomotiv sanayisi, sektörün en büyük organizasyonlarından birine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Avrupa'da yerleşik otomotiv satış sonrası pazarını temsil eden derneklerin çatı oluşumu olan FIGIEFA, uzun yıllar sonra Brüksel dışındaki ilk genel kurulunu Türkiye'de yapacak.

1955'te kurulan ve merkezi Brüksel olan FIGIEFA, 18 ülkeden 19 dernek ve 5 satın alma grubunu temsil ediyor. Araç yedek parça, servis ve onarım için piyasadaki serbest ticaret ve etkili rekabeti korumayı amaçlayan federasyon, dünyanın en büyük satış sonrası firmalarının yetkililerini bir araya getirecek.

OSS üyesi olduğu ve OSS Genel Sekreteri Emirhan Silahtaroğlu'nun da 8 yönetim kurulu üyesinden biri olduğu FIGIEFA, 22 Mayıs'ta seçimli genel kurulunu İstanbul'da gerçekleştirecek.

"Her biri milyar avro seviyesinde ciroya sahip"

OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, FIGIEFA'nın yönetim ve genel kurulunu oluşturan 41 üyesinin Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, her biri milyar avro seviyesinde ciroya sahip bu firmaların satın alımlarında Türkiye'nin potansiyelini tanıma fırsatı bulacağını vurguladı.

Özçete, Avrupa satış sonrası pazarını dernek kanalı vasıtasıyla temsil eden 41 temsilcinin öneminde dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Emirhan Bey de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu için biz de FIGIEFA'nın girişimlerini yakından takip ediyoruz. FIGIEFA'ya Yönetim Kurulu için yaptığımız çağrımızın ve zamanlamasının ayrıca bir önemi var. 23-26 Mayıs'ta TÜYAP'ta düzenlenecek, Türkiye'nin en büyük uluslararası ticaret fuarı olma niteliği taşıyan Automechanika Istanbul, üyelerimize, sektöre ve ülkemizin ihracatına sağladığı fırsatlarla bu alanda dünyanın en önemli ticaret platformlarından biri konumuna geldi. Ana destekçisi olduğumuz, 1500'ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak Automechanika Istanbul 2024 fuarını FIGIEFA üyelerinin de ziyaret etmesinin, Türkiye'nin yedek parça ihracatına olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Otomotiv satış sonrası değer zincirinin tamamının bir araya geleceği ve binlerce ürün ve hizmet grubunun sergileneceği Automechanika Istanbul'un paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Hedef ana sanayiyle eşit seviyede pazar alanı

Silahtaroğlu da FIGIEFA'nın, etkin rekabeti tesis etmeyi ve motorlu araç sahiplerinin araçlarını seçtikleri servislere götürerek bakım ve tamir işlemlerini gerçekleştirme hakkını savunmayı amaçladığını aktardı.

Silahtaroğlu, "Avrupa pazarı 4,3 milyondan fazla istihdam ve 500 binin üzerinde şirket ile 284 milyon araç sahibine hizmet sunuyor. Federasyonun ana amaçlarından biri de kanun ve düzenlemeler ile 'Bağımsız Otomotiv Satış Sonrası Pazarı' için, araç üreticilerine parça tedarik eden OEM'lerle eşit düzeyde bir pazar alanı sağlamaktır. FIGIEFA bu bakış açısıyla, tüm piyasa paydaşlarının mesleklerini icra edebilmeleri ve rekabetçi ürün ve hizmetlerini otomobil tüketicilerinin yararına sunabilmeleri için çalışıyor." ifadelerini kullandı.