Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

04.06.2022 13:05
Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

80 yerli ve milli dönüşümden bahsedebiliyorsak bu elbette ki gençliğimizin, devletimizin sunduğu imkanları değerlendirmesinden kaynaklanıyor" dedi.

80 yerli ve milli dönüşümden bahsedebiliyorsak bu elbette ki gençliğimizin, devletimizin sunduğu imkanları değerlendirmesinden kaynaklanıyor" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması büyük finalinde ödüller sahiplerini buldu. Yarışmanın finali, TOBB Genç Girişimciler Kurulu önderliğinde Türkiye'de ilk kez Mersin'de düzenlenen G3 Girişimcilik Forumu içerisinde gerçekleştirildi.

2015 yılında hayata geçirilen ve temel amacı girişimcilik farkındalığının arttırılmasını sağlamak olan Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması; TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ana iş birliğinde, paydaş kurumların katkı ve destekleriyle yapıldı. Yarışmaya 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 542 başvuru yapıldı ve jüri değerlendirmesi sonucu en iyi 6 proje, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezindeki büyük finalde yarıştı.

Yarışmanın final programına, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

"Önemli olan hayal etmek, fikir geliştirmek"

Programda konuşan Vali Pehlivan, Mersin'i Türkiye'nin inci ve öncü bir şehri olarak tanımlayarak, "Bundan böyle de inşallah hem incisi daha çok parlayacak hem de pek çok konuda öncü bir şehir olmaya devam edecek. Şehrimizin gerçekten güzel bir enerjisi var. Kentimize geldiğimiz dakikalardan itibaren bunu hissettik. Zaten bugün bu salonda bulunan kıymetli hemşehrilerimiz ve uzaktan, yakından gelen değerli misafirlerimiz bunu en iyi şekilde ortaya koyuyorsunuz" dedi.

Yarışmaya yapılan başvuru sayılarının dikkat çekici olduğunu ifade eden Pehlivan, "542 proje arasından dereceye giren 6 proje büyük finale gelmiş, bunlar içinden de 3 projeyi ödüllendireceğiz. Fakat ben 542 proje üreten öğrencilerimizin tamamını ve onları yetiştiren bütün öğretmenlerimizi huzurlarınızda alkışlamak istiyorum. Önemli olan hayal etmek, fikir geliştirmek. Bugün savunma sanayinde yüzde 70-80 yerli ve milli dönüşümden bahsedebiliyorsak bu elbette ki gençliğimizin, devletimizin sunduğu imkanları değerlendirmesinden kaynaklanıyor" diye konuştu.

"Mersin nüfusunun 300 bini genç"

Türkiye'nin yüzde 15'ini oluşturan genç nüfus ile Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğunu kaydeden Pehlivan, "Mersin olarak da bu oranı yansıtıyoruz. Bizim de nüfusumuzun yüzde 15'e yakını 15 ile 24 yaş arasında. Yani nüfusumuzun 300 bine yakını genç nüfus. Gençlerimiz okullarda bu tip projelere dahil oluyor ve dahil oldukça da özgüvenleri artıyor. Bu projelerin bir yönü de budur. Bir kapı, bir açılım, bir fırsat kollayan gençlerimiz için Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması gibi organizasyonlar ivme katıyor, değer katıyor ve geleceğe çok daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla STK'larımızla el ele vermek suretiyle devlet olarak bundan sonra da canı gönülden her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Sahada karşılık bulan çok kıymetli bir proje hareketi"

Milli Eğitim Müdürü Koca da Fikir Otobüsü Projesinin, Mersin'deki paydaş kurumlarla iş birliği içinde 2015 yılından bu yana büyük bir dayanışma ve uyum içinde yürütüldüğünü söyledi. Koca, "Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması, sahada karşılık bulan çok kıymetli bir proje hareketidir. Çok kıymetli, çünkü kurucusunun geleceğini gençliğe emanet ettiği bir ülkenin genç dimağlarından yükselecek her bir fikir, o ülkenin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması yolunda atılmış güçlü bir adımdır. Çok kıymetli, çünkü biz, ürettiği İHA'larla SİHA'larla hava sahasında dünyaya örnek ve öncü olan; salgın döneminde geliştirdiği aşıyla dünyaya şifa olan; bilimde, sanatta, sporda elde ettiği büyük başarılarla her geçen yıl adını dünyaya daha çok duyuran bir milletiz. Çok kıymetli, çünkü evlatlarımızın gelişimlerine sunduğumuz her katkı, Türkiye'mizin şanlı geleceğinin inşasıdır" şeklinde konuştu.

Programda; proje sunumları ve jüri oylaması sonrasında ödül törenine geçildi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Vali Ali Hamza Pehlivan ve protokol üyelerinin elinden aldılar. - MERSİN

Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

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Kaynak: İHA

Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

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