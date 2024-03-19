Çikolatanın ham maddesi kakao tedarikçisi ülkelerin başında gelen Fildişi Sahilleri ve Gana, maliyetlerdeki artış nedeniyle fabrikalarında üretimde kısıtlama ve durdurma gibi kararlar almaya başladı. Durumun uzun sürmesi halinde çikolata fiyatlarında büyük bir fiyat dalgalanmasının yaşanacağı tahmin ediliyor.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre son yıllarda iklim nedeniyle kakao hasadının azalması çikolata fiyatlarında artışı beraberinde getirirken Reuters'a konuşan Tropikal Araştırmalar Merkezi'nden kakao uzmanı Steve Wateridge, "Tedarik kesintisiyle baş etmek için ciddi bir talep azalması gerekiyor." dedi.
Çikolata yapılması için sadece ham kakaonun kullanılması yetmezken tohumların işlenerek yağ ve liköre çevrilmesi de gerekiyor. Tohum fiyatlarında yaşanan artış ise üretim maliyetlerinde ciddi artışa neden oluyor.
Fildişi Sahilleri'ndeki büyük fabrikalardan biri olan Transcao, fiyatlardaki artış nedeniyle tohum alımını durdurduğunu açıkladı. Stoklardaki tohumları işlediğini belirten fabrika yönetiminin tersine bazı kaynaklar depoların da boşalmak üzere olduğunu belirtti.
Konuyla ilgili konuşan bir kaynak, dünya kakao ihtiyacının yarıya yakınını karşılayan ülkede devletin işlettiği fabrikalarda da üretimin durmak üzere olduğunu söyledi.
Bir büyük kakao üreticisi Gana'daysa 8 fabrikanın birçoğunda ekimden bu yana üretime sıklıkla ara verildiği aktarıldı. Devlet kakao şirketi CPC'den yapılan açıklamadaysa fabrikanın yüzde 20 kapasiteyle çalıştığı belirtildi.
Uluslararası Kakao Organizasyonu (ICCO) küresel üretimin bu yıl yüzde 10,9 azalarak 4,45 milyon tona düşmesini bekliyor. ICCO verilerine göre, kakao piyasasında ilk kez 4 yıl üst üste tedarik açığı yaşanıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Ülkeler kakao üretimini durdurdu! Çikolataya dev zam gelebilir - Son Dakika
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