Filipinler, ABD'den Rus Petrolü Muafiyeti Bekliyor

Filipinler Enerji Bakanlığının ABD'den, Rus petrolünün ithalatı konusundaki muafiyeti uzatmasını beklediği bildirildi.

Filipinler merkezli yayın ağı GMA Network'ün haberine göre, Filipinler Enerji Bakanı Sharon Garin, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan enerji sıkıntısına ilişkin konuştu.

ABD'nin, Rus petrolü ithalatı konusundaki muafiyetin uzatılmasının beklendiğine işaret eden Garin, bu talebin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Washington yönetimine iletileceğini belirtti.

Garin, "Yanıtlarını bekliyoruz ancak bu fırsatı yakalayacağımızdan eminiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Garin, söz konusu durumun gerçekleşmemesi halinde başka seçeneklerin de olduğunu belirterek, bu kapsamda Güney Amerika ülkeleri ve ABD'yi işaret etti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında bulunan, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açtı.

Denizdeki Rus petrolüne 1 aylık yaptırım muafiyeti getirilmişti

ABD yönetimi martta, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin vermişti.

Böylelikle, yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemler, bu ürünlerin 12 Mart'a kadar bir gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar serbest bırakılmıştı.