Financial Times: Türkiye'deki faiz artırımı yatırımcıların şüphelerini gideremedi - Son Dakika
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Financial Times: Türkiye'deki faiz artırımı yatırımcıların şüphelerini gideremedi

23.06.2023 09:55

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından politika faizini 650 baz puan artırma kararı çıkması, dünya basınına da yansıdı. İngiltere'nin The Financial Times gazetesi, Türkiye'nin krizi bitirmeye yönelik attığı bebek adımının ardından yatırımcıların şüphelerinin devam ettiğini belirtti.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından politika faizini 650 baz puan artırma kararı çıkması, dünya basınına da yansıdı. İngiltere'nin The Financial Times gazetesi, Adam Samson imzasıyla yayınlanan haberinde, Türkiye'nin krizi bitirmeye yönelik attığı bebek adımının ardından yatırımcıların şüphelerinin devam ettiğini belirtti. Gazete, fon yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geleneksel olmayan politikalardan tamamıyla vazgeçilmesine izin vermeyeceğinden endişe ettiğini kaydetti.

"ERDOĞAN'IN İZİN VERMEYECEĞİ YÖNÜNDEKİ ŞÜPHELER SÜRÜYOR"

Dün alınan faiz kararının 2021'den bu yana yapılan ilk faiz artırımı olduğunu hatırlatan gazete, fon yöneticilerinin, faiz artırımını yatırımcıların ülkenin mali idaresine yeniden inanmasını sağlama yolunda atılan bir bebek adımı olarak nitelendirdiğini, fakat Erdoğan'ın yıllar süren bir ekonomik krizi tetikleyen geleneksel olmayan politikaların tamamen bırakılmasına izin vermeyeceği yönündeki şüphelerinin sürdüğünü aktardı.

"FAİZİN ARTIRIM ORANI YATIRIMCILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Faiz artırımının ne anlama geldiğinin de ele alındığı haberde, bu hamlenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden sonra göreve getirdiği ekonomi ekibinin Türkiye ekonomisini daha sürdürülebilir bir düzleme getirmek ve Türkiye pazarını terk eden yatırımcıları yeniden ülkeye çekmek için geleneksel ekonomik araçları kullanacağına işaret ettiği belirtildi. Faiz artırım oranının bazı yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattığını hatırlatan Financial Times, Londra'daki GAM şirketinden yatırım direktörü Paul McNamara'nın söz konusu hamleyi, doğru yönde atılmış bir bebek adımı olarak nitelendirdiğini, fakat bu adımın piyasadaki duyguyu değiştirmeye yetmeyebileceğini söylediğini aktardı.

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Financial Times, Merkez Bankası, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Financial Times: Türkiye'deki faiz artırımı yatırımcıların şüphelerini gideremedi - Son Dakika


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