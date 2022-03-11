Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi (2) - Son Dakika
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Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi (2)

11.03.2022 22:01
Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi (2)

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Finansal İstikrar Komitesi 3'üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin finansal sisteme yansımalarını detaylı şekilde konuştuk. Finansal istikrarın korunması için yapılan çalışmaları ve tedbirleri ele aldık" dedi.


Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi (2)
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Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi

Finansal İstikrar Komitesi, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi (2) - Son Dakika
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