Finansal İstikrar Toplantısı Yapıldı

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.
Toplantıda, bankacılık sektörünün genel görünümünün gözden geçirildiği ve atılabilecek ilave adımların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
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