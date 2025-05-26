Finansal Okuryazarlık Eğitimi Jandarma İçin Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Finansal Okuryazarlık Eğitimi Jandarma İçin Başladı

Finansal Okuryazarlık Eğitimi Jandarma İçin Başladı
26.05.2025 18:00
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SPK, Jandarma personeline finansal okuryazarlık eğitimi vererek Türkiye'nin finansal güvenliğini güçlendiriyor.

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Jandarma Genel Komutanlığı'nın finansal okuryazarlık eğitimlerinde görev alacak Komutanlık kadro ve kuruluşunda yer alan birimlerde görevli personele eğitim verdi.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, Kurul, Jandarma Genel Komutanlığı ile 24 Kasım 2024 tarihinde imzaladığı 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' kapsamında konferans ve seminerlerine devam ediyor. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen 'Aile Boyu Finansal Okuryazarlık' eğitimi ve Jandarma üst düzey komutanlarına yönelik olarak dünyada ilk olma özelliğini taşıyan 'Strateji, Dezenformasyon, Diplomasi ve Güvenlik Perspektifinden Finansal Okuryazarlık' konulu seminerin ardından; bu defa da belirlenen hedef kitlelere yönelik finansal okuryazarlık eğitimlerinde görev alacak Komutanlık kadro ve kuruluşunda yer alan birimlerde görevli personelin eğitimi (eğiticilerin eğitimi) programı hayata geçirildi. SPK'nın Ankara'daki yerleşkesinde Kurul meslek personelinin 4 hafta boyunca yüz yüze vereceği eğitimler sonunda başarılı olanlara dijital ortamda 'eğitmen sertifikası' verilecek.

'TÜRKİYE'NİN FİNANSAL GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK'

Programın açılışında konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal güvenliğin, artık sadece ekonomi dünyasının değil; kamu düzeninin, ulusal güvenliğin ve toplumsal huzurun da temel yapı taşlarından biri olduğunu söyledi. Finansal okuryazarlığın ise bu güvenliğin en güçlü kalkanı olduğunu ifade eden Gönül, "Çünkü bilgiyle donanmış bireyler, sadece kendi ekonomik geleceklerini değil; aynı zamanda içinde bulundukları kurumların ve toplumun da direncini artırırlar" dedi.

Jandarma teşkilatının, kamu düzenini sağlama konusundaki tarihsel misyonuna 'finansal farkındalık ve direnci tabana yaymak' sorumluluğu eklendiğini kaydeden Gönül, "Bugün başlayan bu eğitim, sadece bir mesleki gelişim programı değil; aynı zamanda Türkiye'nin finansal güvenliğini güçlendirecek uzun soluklu bir vizyonun parçasıdır. Bu vizyon, güçlü kurumlar, bilinçli bireyler ve dayanıklı bir toplum inşa etme hedefini taşımaktadır" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca da 24 Kasım 2024 tarihinde imzaladıkları protokol ile finansal okuryazarlık eğitimi kapsamında başarılı sonuçlar aldıklarını ve personelin yaklaşık yüzde 91'inin eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldığını söyledi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Jandarma, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansal Okuryazarlık Eğitimi Jandarma İçin Başladı - Son Dakika

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