Finansal Okuryazarlık Eğitimleri Önemli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, finansal okuryazarlığın önemine dikkati çekerek, "Kurul olarak finansalokuryazarlik.gov.tr platformuyla, yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerimizle, kurumlarla yaptığımız işbirliği protokolleriyle toplumun tüm kesimlerine ulaşmaktayız." dedi.

SPK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla bu yıl "Sosyal Medya Dolandırıcılıklarına Karşı Güvencemiz Finansal Okuryazarlığımız" temasıyla hayata geçirilen 8. Resim ve Kompozisyon Yarışması'nın Ödül Töreni, SPK Başkanı Mahmut Sütcü'nün katılımıyla kurumun Ankara yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Törende konuşan SPK Başkanı Mahmut Sütcü, dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı şu dönemde finansal okuryazarlığın, bireyleri karşı karşıya kalabilecekleri risklerden koruyan en önemli yetkinliklerden biri olduğunu vurguladı.

Sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinin giderek çeşitlendiğine dikkati çeken Sütcü, bireylerin erken yaşlarda finansal bilgi ve bilinçle donatılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Sütcü, finansal okuryazarlığın, dijital çağda en güçlü güvence olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kurul olarak finansalokuryazarlik.gov.tr platformuyla, yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerimizle, kurumlarla yaptığımız işbirliği protokolleriyle toplumun tüm kesimlerine ulaşmaktayız. Finansal okuryazarlık yalnızca tasarruf ve yatırım alışkanlığı kazandırmakla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda bireylerin güvenilir bilgiye ulaşabilme, riskleri değerlendirebilme ve bilinçli karar verebilme becerilerini geliştirerek sosyal medya dolandırıcılıkları, kumar ve yasa dışı bahis faaliyetleri, paravan hesaplar üzerinden yürütülen finansal suçlar ile yüksek risk içeren yatırım ve kripto varlık vaatlerine karşı daha bilinçli ve dirençli olmalarına da katkı sağlıyor."

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri tebrik eden Sütcü, organizasyona katkı sunan kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kurul üyeleri, yöneticileri ve dereceye giren öğrencilerin ailelerinin katıldığı törende, ilk 3'e giren öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çekildi.