Finansal okuryazarlık hisse senedi yatırımında vakit kazandırıyor - Son Dakika

Türkiye'de hisse senedi piyasalarındaki bireysel yatırımcı sayılarının hızla artışı ile 2016 yılında kurulan temel analiz platformu Fintables, 50 bin kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Borsada yatırım aşamasındaki karmaşık süreci kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Fintables'ın kurucu ortağı Yunus Şahin, "Yatırımcıların finansal okuryazarlıklarını geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yatırımcıların rekabetçi piyasada bilgili ve donanımlı olabilmelerini hedefliyoruz. Fintables tarafından özenle hazırlanan ve önümüzdeki dönemde yatırımcıların beğenisine sunulacak eğitim, yatırımcıları karar alırken spekülatif ekosistemden çıkarmayı; onları somut ve nesnel düşünceyle yatırım yapacakları bilgi ekosistemine dahil etmeyi tasarlıyor" dedi.

Doğru yatırım kararı alma sürecinde bazı noktaların üzerinde durulması gerektiğini ifade eden yatırım uzmanı Yunus Şahin Fintables'te bireysel yatırımcıların ihtiyaç duyduğu verilere rahatlıkla ulaşabildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Fintables'te bireysel yatırımcılar; şirketlerin bilanço, gelir tablosu, çeyreklik gelir tablosu ve nakit akım tablosuna ulaşabiliyor ve aynı zamanda likidite, kaldıraç, karlılık ve faaliyet oranları gibi finansal rasyolar ile piyasa çarpanlarına erişebiliyor

"Finansal tabloları, bireysel çalışmaları için tek dokunuşla Excel'e aktarabiliyor, döviz bazlı görüntüleyebiliyor

"Temel analiz kriterlerine göre filtreleme imkanı ile belirlediği şartlara uyan şirketleri Fintables Radar aracılığı ile saniyeler içinde bulabiliyor

"Şirketlerin karlılık, büyüme ve borçluluk verilerini baz alarak oluşturulan Fintables Karne ile şirketleri bir bakışta analiz edebiliyor."

KULLANCILAR DERİN VERİ HAVUZUNDA BOĞULUYOR

"Yaşadığımız büyük veri çağında, hisse senedi yatırımcısı gün içinde anlamlı-anlamsız birçok yeni veriye maruz kalıyor" diyen Şahin, Açıklanan yeni bilançolar, konsolide finansal raporlar, sektör ve şirket ile ilgili haber akışları bunlardan sadece bazıları. Hisse senedi yatırımcısı, bu veri bombardımanını anlamlı bir sonuca dönüştürmekte zorlanıyor. Yatırımcılar aynı zamanda, borsa yatırımının en temeli olan, 'doğru şirketi doğru fiyata bulmak' amacından uzaklaşıp, derin veri havuzunda boğuluyor" açıklamasında bulundu.

"İNOVATİF BİR SOLUK GETİRDİ"

Platformun hisse senedi yatırımcılığına inovatif bir soluk getirdiğini belirten Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

Fintables iskeletinde, sürekli güncellenip geliştirilen bir finansal yazılım programı bulunuyor. Bu yazılım sayesinde Borsa İstanbul'a kote şirketlerin yayımladıkları en son veriler güncel ve doğru bir şekilde işleniyor, temizleniyor ve temel analize hazır hale getiriliyor. Anlaması güç sayılar, tablolar ve grafikler Fintables yazılımı sayesinde yatırım yapmak için doğru şirketi bulduran verilere dönüşüyor. Platformun içeriğinde bulunan Radar eklentisi sayesinde, sektör içi veya dışı şirketler filtreler yardımıyla her açıdan kıyaslanabiliyor. Şirketler; fiyat/kazanç, piyasa değeri/defter değeri, karlılık ve kaldıraç oranlarına göre sıralanabiliyor. Buna ek olarak, Fintables sadece mikro olarak şirketleri değil, makro düzeyde havacılık, beyaz eşya, gayrimenkul otomotiv gibi sektörleri de inceleme imkanı veriyor. Örneğin havacılık ve ulaştırma sektörüne yön veren yolcu sayılarının son durumu, iç ve dış hat uçuşu sayıları gibi bilgiler, yatırımcının sektör hakkında fikir sahibi olmasını sağlıyor."

"HEDEF 2 MİLYON YATIRIMCIYA ULAŞMAK"

Pazar lideri olma hedefiyle hareket ettiklerini ve sağlıklı bir finans ekosistemi içinde büyümeyi hedeflediklerini belirten Şahin, Türkiye hisse senedi piyasalarındaki 2 milyonu aşan yatırımcıya, borsayı oyun alanından çok yatırım aracı gibi kullanma farkındalığını yaratarak, sağlıklı bir finans ekosistemi içerisinde pazar lideri olmayı planlamaktayız. Yakın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığımız (bu cümleyi ekleyelim) mobil uygulamamız ile Borsa İstanbul'daki gelişmeleri canlı olarak aktararak borsa hareketliliklerini ve neye bağlı olduklarını her gün göstermeyi amaçlamaktayız. Aynı zamanda yabancı dillerde de hizmet vererek yabancı yatırımcıyı Türkiye piyasası hakkında bilgilendirmeyi ve ülkemize döviz girişini kolaylaştırmayı hedeflemekteyiz. Bunun yanında yabancı borsalara ilişkin verileri de platformumuza ekleyerek hem Türk yatırımcılara hem de global yatırımcılara Fintables hizmetlerini sunarak katma değerli ihracat geliri sağlamak üzere geliştirmeler yapma niyetindeyiz" diye konuştu.