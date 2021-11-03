Finansal servislerin dijitalleşmesi ve Açık Bankacılık konuşuldu!

Sadece Finansal Hizmetler sektörü için çözümler geliştiren dünyadaki en büyük Finansal Teknoloji şirketlerinden biri olan Finastra, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de COVID sonrası ilk yüzyüze etkinliği olan Finastra İstanbul Solution Forum'u gerçekleştirdi.

AÇIK PLATFORMLARIN POTANSİYEL GÜCÜ KONUŞULDU

90'dan fazla üst düzey yönetici, fintech uzmanı, sektör lideri ve danışmanlar bir araya gelerek,Açık Bankacılık, Hizmet Olarak Bankacılık (BAAS), açık platformların potansiyel gücü ve bankacılık sektörünün dijital dönüşümleri gibi onemli başlıklarda değerli içgörüler sundular,görüşlerini ve tecrübelerini paylaştılar.

Etkinliğe katılan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Açık Bankacılık, verilerin demokratikleşmesini sağlıyor. Veri paylaşımının hem müşteriler hem de sektör açısından sunduğu çeşitli avantajlar var. Öncelikle rekabet arttıkça katma değerli hizmetler daha da ön plana çıkacak. Ayrıca daha fazla veriyle desteklenen gelişmiş analitik modeller sayesinde müşterilere kişiselleştirilmiş hizmetler de sunulabilecek. Tahmin modelleri ve yapay zeka gibi uygulamalar daha da geliştirilecek ve daha verimli kullanılacak. Garanti BBVA olarak Açık Bankacılık ile müşterilerimize daha fazla katma değer yaratmayı amaçlıyoruz. Teknolojideki yetkinliğimizi, bireysel segmentten KOBİ'lere, kurumsaldan FinTech'lere kadar müşterilerimize sunduğumuz geniş hizmet yelpazesiyle birleştirerek müşteri deneyimini geliştirmek adına çalışmaya devam ediyoruz." dedi.