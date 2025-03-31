Fındığın Kanseri 'Drakula' ile Mücadelenin Son Evreleri

Fındığın kanseri 'Drakula' son evrelerini yaşıyor

Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin etkili olduğu bölgelerdeki sayısının azaldığı belirlendi

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan:

"8-10 yıllık bir hikayesi var ama mücadelenin son dönemlerine son evrelerine geldik"

TRABZON - Anavatanı Uzakdoğu olan ve fındık dallarını kurutan 'Drakula' lakaplı Turunçgil Uzun Antenli Böceği ile yüzlerce üreticiyi zarar uğrattı. Trabzon'da yetkililer tarafından yapılan çalışmalar sonucu Drakula' lakaplı zararlının sayısının her yıl azaldığı tespit edildi.

Trabzon'da ilk olarak Esiroğlu mahallesindeki Büyükşehir Belediye Fidanlığı ve çevresindeki 2 kilometre alandaki bahçelerde görülen bitki dünyasının kanseri olarak bilinen 'Drakula' lakaplı Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği bölgedeki yayılışı azaldı. Etkisini fındık dallarında gösteren böcek için survey çalışması yapılmış, söz konusu böceğin sesten etkilenerek fındık bahçelerindeki otların arasına gizlendiği belirlendi. Fındık dışındaki orman ağaçlarında görülmeyen 'Drakula' lakaplı böceğin biyolojileri gereği birkaç gün içerisinde çiftleşip fındık ağaçlarının kök kısımlarına yumurtalarını bırakıp ömürlerini tamamladığı tespit edildi. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin değişik illerinde zarara yol açan zararlı ile mücadele çalışmaları kapsamında Trabzon'da yaklaşık 7 bin dekarlık alanda ilaçlama yapıldı.

"Mücadelenin son evrelerine geldik"

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar olumlu yanıt verdi. Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin etkili olduğu bölgelerdeki sayısının azaldığı belirlenirken, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, mücadelenin son dönemlerine geldiklerini söyledi. Kaplan, "Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin ile ilgili bir mücadelemiz var. Maçka Esiroğlu tarafından bizim Bakanlık olarak ilaçladığımız yine bütçesini Bakanlığımızın verdiği bir ilaçlama sistemimiz var. Turunçgil Uzun Antenli Böceği ile ilgili yaklaşık 6-7 bin dekar alanda ilaçlama yapıp ki o da çok dirençli bir zararlıdır. Ama mücadelemizde geçtiğimiz yıl oldukça iyiydi. Önceki yıllarda iyiydi ve sayının gittikçe azaldığını gördük. İnşallah bu sene bitireceğimizi düşünüyorum. Fındık ağacını içinden kemirerek fındık ağacını yok ediyordu. Kokarca direkt fındığı etkilerken Turunçgil Uzun Antenli Böceği fındık ağacın özünü yiyerekten fındığı kurutuyor. Bu zararlı dışarıdan süs bitkileriyle geldi. Bölgemize ilk kez İstanbul'dan geldiğini düşünülüyor. 8-10 yıllık bir hikayesi var ama mücadelenin son dönemlerine son evrelerine geldik" ifadelerini kullandı.

Fındık üreticileri Drakula'ya yenilmişti

24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1961 karar nolu Cumhurbaşkanı kararı ile 'Drakula' lakaplı fındık dallarını kurutan 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği' ile mücadele çalışması başlatılmış ve Cumhurbaşkanlığı yayınladığı kararname ile fındık üreticilerine tazminat verme kararı almıştı. Esiroğlu Mahallesi'nde 2016 yılından itibaren görülmeye başlayan ve fındık dallarını kuruttuğu için 'Drakula' olarak isimlendirilen 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği' ile mücadeleyi bazı fındık üreticileri kaybetmişti. Yöredeki yaklaşık 15 fındık üreticisi yüzlerce dönüm arazide özellikle fındık mevsiminde ortaya çıkan 'Drakula'dan kurtulamayınca önce fındık ağaçlarını iş makineleriyle söktürdü, ardından da sökülen fındık ocaklarını ateşe verdi.