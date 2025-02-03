Fındık Fiyatı 125 Lira

Ekonomi

Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 125 liradan işlem görüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, serbest piyasada 50 randımanlı fındık fiyatının 125 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

Fındık fiyatlarının yatay seyrettiğini ifade eden Soydan, üreticilerin bu rakamlardan ürününü satmak yerine bekletmeyi tercih ettiğini belirtti.

Halen üreticilerin deposunda önemli miktarda fındık bulunduğunu dile getiren Soydan, "Üretici beklediği rakamlar oluşana kadar fındığını satmak istemiyor. Bizim de kendilerine tavsiyemiz biraz daha beklemeleri yönünde." dedi.

Soydan, şubat ayı içinde fındık fiyatlarının yeniden yükselmesini tahmin ettiklerini kaydetti.