Fındık Fiyatı Tabanı Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Fiyatı Tabanı Belirlendi

Fındık Fiyatı Tabanı Belirlendi
06.08.2025 12:34
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Üreticiler fındık fiyatlarının kontrollü satışla yükselebileceğini belirtiyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticinin kontrollü hareket ettiği takdirde fındık mahsulünün serbest piyasada açıklanan taban fiyatın üzerine çıkabileceğini söyledi.

Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasadı 4 Ağustos tarihinde başladı. Üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçeye girerek mahsulünü gerçekleştirirken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık taban alım fiyatlarını levant kalite için 195, Giresun kalite için ise 200 TL olarak açıkladı. Üreticiler, fiyatların beklentinin altında kalsa da memnun olduklarını belirtiyor.

Altınordu ilçesi Alembey Mahallesi'nde, ziraat odası başkanlarının da katılımı ile bir fındık bahçesinde fındık başlangıç programı düzenlendi. Programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Dün itibariyle fındıkta taban fiyat açıklandı. 195 lira levant kalite, 200 lira Giresun kalite olarak açıklandı. Bu taban fiyatın üzerinde bir fiyatın oluşması için biz fındığımızı kontrollü bir şekilde pazara indireceğiz. Emanete fındık bırakmayacağız ve acele etmeyeceğiz. Gelişen olaylar ve spekülasyonlar karşısında kesinlikle panik yapmayacağız ki fındık fiyatlarının daha yukarılarda, üreticinin aslında kafasında 300 lira gibi fiyatlar var, belki daha yüksekler de olacak. Fındık hasadımız ülkemize, ilimize ve tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Fındık üreticisi Ahmet Gündoğdu, girdi maliyetlerinin yüksek olduğundan üreticilerin biraz daha beklentiyi yüksek tuttuklarını söyledi. Serbest piyasada fiyatların daha da yüksek olacağına inandıklarını kaydeden Gündoğdu, "Üreticilerimiz ihtiyaçları kadar mahsul satsın. Güvenli bir şekilde kontrol altına alırlar ise bu fiyatların en az yüzde 50 civarında artacağını tahmin ediyorum.

Bir başka üreticisi İsmail Okumuş, fiyat beklentilerinin daha yüksek olduğunu ancak açıklanan fiyattan da memnun olduklarını ifade ederek, "Demek ki imkanlar bunu el verdi ve bu şekilde açıklandı. Fındık maliyeti yüksek bir mahsul ama buna da bereket. Tüm üreticilerimizin mahsulü bereketli olsun" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Arslan Soydan, Giresun, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık Fiyatı Tabanı Belirlendi - Son Dakika

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