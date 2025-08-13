Fındık Hasadı: Karadeniz Yolu Kuru Fındık Harmanı - Son Dakika
13.08.2025 09:35
Trabzon'da fındık üreticileri, topladıkları fındıkları Karadeniz Sahil Yolu'nda kurutuyor.

Karadeniz'de fındık hasadı sürerken, Trabzon'da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarlarına sererek kurutmaya başladı.

Arsin ilçesinde fındık bahçesinde çuvallara doldurdukları fındıkları kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu'na yoluna kadar getiren üreticiler fındıkları yol kenarlarında metrelerce uzunluktaki kaldırımlara serdiler. Yüksek kesimlerde uzun süren fındık kurutma işlemi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolunu harmana çeviren üreticiler kısa sürede fındıklarını kurutabiliyorlar.

Fındık üreticilerinden Mustafa Albayrak, yaklaşık 20 yıldır fındığını sahil yolu kenarına sererek kuruttuğunu belirterek "Topladığımız fındıkları geniş arazimiz olmadığından dolayı sahillere indirip kurutmaya çalışıyoruz. Fındık sahilde daha kolay kuruyor. Köylerimiz ve mahallelerimiz yüksekte olduğu için hava serin oluyor, sis oluşuyor; dolayısıyla kurutmak zorlaşıyor. Köyde üç-dört günde kuruyan fındık, sahilde bir-iki günde kuruyor. Sahil yolu yapılalı aşağı yukarı 20 yıl oldu; biz de o zamandan beri fındığı sahile seriyoruz. Sahile yakın arazim var, 20 yıldır fındığımı kimseye teslim etmem, hep sahile sererim, orada kuruturum. Sonra da patoza vurup çuvallara doldurup kaldırırım. Burada şimdiye kadar hiç hırsızlık görmedim. Fındık toplama işi hala devam ediyor ama bu sene fındıklar randımansız, çok iyi değil. Fındık üreticisi bu yıl oldukça mağdur. Yevmiye veriyoruz ama o yevmiyeyi karşılayacak durumda değiliz. Fındığımı toplatmak zorundayım çünkü bakımını yapıp seneye hazırlık yapmam gerekiyor" dedi.

Fındık üreticilerinden Selahattin Canustaömer ise sahilde fındığın daha erken kuruduğunu kaydederek, "Fındık var ama yarısı çürük, içi boş. Maalesef kokarcaya karşı gerekli önlemler alınmadı. Geçen sene 500-600 kilogram fındık üretmiştik ancak bu sene 200 kilogram ancak çıkar ya da çıkmaz. Fındık üreticisi, fındığını serecek başka bir alanı olmadığı için buraya getirmek zorunda kalıyor. Hem güneş hem de güvenlik açısından mecburen buraya seriyoruz. Evimiz karşıda, bazen geceleri kalkıp kontrol ediyoruz. Şu sıralar fındığın serilme zamanı, iki-üç gün sonra da patosa vurulur. Şu an hava tam istediğimiz gibi, iki güne kadar fındığımız kurur. Bu alanlara genelde akrabalar fındığını serer," şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Karadeniz, trabzon, Ekonomi, Güncel, Tarım, Arsin, Son Dakika

