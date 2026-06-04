Fındık İhracatında 2 Milyar Dolar Gelir

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 9 ayında 2 milyar dolara yakın gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-31 Mayıs 2026 döneminde yurt dışına 1 milyar 982 milyon 948 bin 564 dolar karşılığında 150 bin 592 ton fındık satıldığı belirtildi.

Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 260 bin 143 ton fındık ihracatından 2 milyar 128 milyon 347 bin 469 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.