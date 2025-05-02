Fındık İhracatında Rekor Gelir - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık İhracatında Rekor Gelir

Türkiye, fındık ihracatında 8 ayda 1,9 milyar dolar gelir elde etti, geçen yıla göre artış oldu.

02.05.2025 18:59
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Türkiye, fındık ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 1,9 milyar doları aşkın gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-30 Nisan 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Bu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 945 milyon 724 bin 564 dolar karşılığında, 238 bin 428 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 212 bin 573 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 586 milyon 338 bin 145 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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