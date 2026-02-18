Finext 2026 Hızlandırma Programı Başarıyla Tamamlandı

Türkiye'yi bölgesel bir fintek merkezi konumuna taşımayı hedefleyen Dijitalpark Teknokent'in, Halkbank ana sponsorluğunda düzenlediği Uluslararası Hızlandırma Programı Finext, Demo Day etkinliği ile sona erdi.

Teknokent'ten yapılan basın açıklamasına göre, yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için girişimcileri destekleyen Dijitalpark Teknokent, Türkiye'nin küresel girişimcilik ekosisteminden aldığı payı artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Dijitalpark Teknokent, finansal teknolojiler alanındaki tematik hızlandırma programı Finext'i bu yıl ikinci kez hayata geçirdi. Program için Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika ve Türk cumhuriyetlerinde yürütülen tanıtım faaliyetleri sonucunda 150'nin üzerinde başvuru alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 3'ü yurt dışından olmak üzere toplam 10 girişim Halkbank ana sponsorluğunda Finext 2026 Hızlandırma Programı'na katılma hakkı kazandı.

Finansal teknolojiler alanında yenilikçi fikirlerini ticarileştirmeyi hedefleyen girişimciler, özel olarak tasarlanmış 14 haftalık hızlandırma programına dahil edildi. Program kapsamında girişimler, mentorluk, mini MBA eğitimleri, yatırımcı buluşmaları, bulut altyapısı desteği ve uluslararası işbirliği ağlarına erişim gibi kapsamlı fırsatlardan yararlanma imkanı buldu. Finext 2026'ya katılan 10 girişim, ilk kez uygulanan Open POC modeliyle fikirlerini gerçek senaryolar üzerinden test etti.

18 Kasım 2025'te başlayan Finext Hızlandırma Programı, Dijitalpark Teknokent'in Ataşehir Yerleşkesi'nde düzenlenen Demo Day etkinliğiyle tamamlandı.

Finale kalan girişimlere Dijitalpark Teknokent'te kuluçka ofisi ve bulut altyapısı desteği

Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, Finext 2026 Demo Day etkinliğindeki konuşmasında, Türkiye'nin küresel sistemden aldığı payı artırmak için çalıştıklarını vurguladı. Engin, şöyle konuştu:

"Küresel girişim ekosisteminde finansal teknolojiler alanında yaklaşık 60 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Ülkemiz bu sistemden 219 milyon dolar gibi kısıtlı bir pay alıyor. Bu payı artırmak için özellikle fintek alanındaki girişimleri destekliyoruz. Finext, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından finansın geleceğini şekillendirmek için çalışan girişimleri bir araya getirdi. Dijitalpark Teknokent'te teknoloji, yetenek ve hırsın buluştuğu bir ekosistem oluşturmayı misyon edindik. Finext, girişimcileri mentorlarla, sektör liderleriyle ve gerçek büyüme fırsatlarıyla buluşturan en gurur duyduğumuz platformlarımızdan biridir. Fintekin geleceği beklediğimiz bir şey değil, birlikte inşa ettiğimiz bir süreçtir."

Programın sonunda, erken aşama girişimler için bahar aylarında başlayacak Finext Studio, mini MBA ve Üsküp merkezli Bridge to Balkans programları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Demo Day'de finale kalan girişimlere, Dijitalpark Teknokent'te 1 yıl süreyle kuluçka ofisi ve bulut altyapısı desteğinin yanı sıra Amsterdam ve Dubai'de düzenlenen Money20/20 etkinliklerine katılım desteği sağlanacak.

Demo Day'de sahne alan girişimler arasında nakit, hisse ve hibrit ödeme anlaşmaları ile sözleşme adımlarını tek noktadan yöneten ödeme ve sözleşme yönetimi çözümü Capstacker, kod yazmadan veri entegrasyonu ve analitiğini kolaylaştıran ölçeklenebilir veri platformu DataFloem, kripto şirketleri için regülasyon uyumu ve risk tespitini gerçek zamanlı olarak otomatikleştiren Defy, fon ve sigorta operasyonlarındaki tekrarlayan süreçleri otomatikleştiren Finqup, osteoporozun daha erken tespitine yönelik erken teşhis odaklı sağlık teknolojisi girişimi Ossify, uluslararası para transferlerini hız ve maliyet açısından iyileştirmeyi amaçlayan Pintra, ekip, araç ve veriyi tek platformda toplayarak operasyonları hızlandıran Qpioneers, Causal AI yaklaşımıyla opsiyon portföylerini yöneten B2B derin teknoloji çözümü Riskoptima Wealth Tech, şirket değerlemesini veriye dayalı şekilde destekleyen değerleme analitiği platformu Seedxpert ve Web3 projelerini teknik ve finansal açıdan analiz ederek puanlayan Whitepaper IQ yer aldı.