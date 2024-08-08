Finike Belediye Başkanı Batı Antalya Ekonomisini Konuştu - Son Dakika
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Ekonomi

Finike Belediye Başkanı Batı Antalya Ekonomisini Konuştu

Finike Belediye Başkanı Batı Antalya Ekonomisini Konuştu

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ve Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş ile bir araya geldi. Finike öncelik olmak üzere Batı Antalya ekonomisinin konuşulduğu görüşmede, işbirliği çalışmaları ve ortak projeler konuşuldu.

08.08.2024 13:12  Güncelleme: 13:16
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Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ve Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş ile bir araya geldi. Finike öncelik olmak üzere Batı Antalya ekonomisinin konuşulduğu görüşmede, işbirliği çalışmaları ve ortak projeler konuşuldu.

Batı Antalya iş dünyasının çatı kuruluşları KUTSO ve KUTBO Yönetim Kurulu Başkanları, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi ziyaret etti. Batı Antalya ekonomisinin konuşulduğu görüşmede tarım sektörü başta olmak üzere yapılacak ortak projeler ele alındı. Tarıma dayalı Finike ekonomisinin geçtiğimiz yıl oldukça daraldığını dile getiren Başkan Mustafa Geyikçi, "Dünyaca ünlü Finike Portakalı'mız hak ettiği karşılığı bulamadı. Artık bu konuda hep birlikte bu ürünün dünya pazarında olmasını sağlamalıyız. Portakalımıza katma değer sağlayacak çalışmalara birlikte imza atmalıyız" şeklinde konuştu.

"Turizmimizin gelişmesi, tarımı ve ticaretini de yukarı taşıyacak"

Finike ekonomisinin tarımın yanına mutlaka yeni ve güçlü enstrümanlar eklemesi gerektiğini de ifade eden Başkan Mustafa Geyikçi, "Turizm ile ilgili özellikle yeni projelerimiz bulunuyor. Önümüzdeki sezon için Finike'nin tanıtımı ve turizmini geliştirme konusunda çalışmalara başlayacağız. Bu konu bizim için çok önemli. Turizmimizin gelişmesi, ilçe tarımını da ticaretini de yukarı taşıyacak. Bu konuda birlikte ilerlemeliyiz. Burada sağlanacak gelişim sadece Finike için değil, Kumluca'dan Kaş'a kadar tüm Batı Antalya için çok önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

"İşbirliğine hazırız"

Batı Antalya ekonomisinin geliştirilmesi konusunda her türlü işbirliğine açık olduklarını belirten KUTSO Başkanı Fahri Özen, bu konuda üzerlerine düşen her türlü çalışmada olacaklarını dile getirdi. Batı Antalya ekonomisinin güçlenmesinin Antalya ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını söyleyen Özen, "Finike'nin öncülük edeceği çalışmaların bölge ekonomisi için kıymetini biliyoruz. Mustafa Başkanımızla birlikte önümüzdeki günlerde bölgemiz için güzel çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

"Bizlerin amacı üyelerimizin ve bölgemizin kalkınması"

Tarım sektörünün Batı Antalya ekonomisinin lokomotifi olduğunu dile getiren KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, "Bu lokomotifin daha iyi yol almasını hep birlikte sağlayacağız. Turizmin gelişmesi tarımı, tarımın gelişmesi bölgesel ticareti geliştirecektir. Bir zincirin halkaları gibi hepsi birbirine bağlı. Bu bağı güçlendirerek daha yukarı taşımak için de yeni projeleri birlikte geliştireceğiz. Tarım sektörünün ilerlemesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bizlerin amacı memleketimiz güçlü olması, üyelerimizin ve bölgemizin kalkınması ve ileri gitmesidir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Finike Belediye Başkanı Batı Antalya Ekonomisini Konuştu - Son Dakika

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