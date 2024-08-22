Finike Belediye Başkanı Tarım Üretim İhtiyaçları Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Finike Belediye Başkanı Tarım Üretim İhtiyaçları Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Finike Belediye Başkanı Tarım Üretim İhtiyaçları Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike'de tarım alanındaki üretim ihtiyaçları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Geyikçi, tarım sektöründe yaşanan sıkıntıların çözülmesi için destek talep etti.

22.08.2024 18:44  Güncelleme: 18:48
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Antalya'da Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike'de önümüzdeki aylarda hasadı gerçekleşecek olan Finike portakalı başta olmak üzere bölgenin tarım alanındaki üretim ihtiyaçları hakkında açıklamalarda bulundu.

İlçe olarak ürettikleri yaş meyve ve sebzeleri Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerine ulaştırdıklarını dile getiren Başkan Geyikçi, "Üreticilerimize merkezi hükümet tarafından destek verilmesi ve verilen desteklerin artırılması çok önemli bir hale gelmiştir. İlçemizin ana geçim kaynağı olan tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar, bütün vatandaşlarımızı yakından etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle geçtiğimiz sene dünyaca ünlü markası Finike portakalının hak ettiği karşılığı görmediğini ifade eden Geyikçi, "Finike Portakalımız dalında 3-4 lira civarı bir fiyata ancak alıcı bulabildi. Üreticilerimizin üretim maliyeti zaten 3-4 lira. Eğer toplama, nakliye, işçilik gibi giderleri de işin içine koyarsak bu maliyet daha da yükselecek. Finike portakalı gibi marka bir üründe bile bu geçerli olurken diğer tarımsal üretimlerimizde de durum daha da olumsuz görünmekte. Bu konuda özellikle Tarım Bakanlığı'ndan destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Narenciyenin dışında domates, biber, salatalık gibi tarımsal ürünlerin de bölgede yoğun olarak üretildiğini ifade eden Başkan Geyikçi, "Örtüaltı ve açık tarımsal üretim konusunda da bölge olarak ciddi bir kapasiteye sahibiz. Ancak bu konuda da narenciyede olduğu gibi zorluklar yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 18 liradan satılan nar bile bu yıl hasat zamanı yaklaşmasına rağmen henüz tüccar tarafından talep almıyor. Bu da geçen yıl ki fiyatları yakalayamayacağımızı düşündürüyor. Ciddi destek paketleri açıklanmalı" diye konuştu.

"Üretmeye devam edeceğiz"

Başkan Geyikçi, "Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kumluca'da bölgemizin ihtiyaçlarını gözeterek kurduğu Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi ile Paketleme Tesisi'nin çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında yine Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemizdeki çiftçilerimize birçok farklı destekte bulunuyoruz. Sera Atıklarını geri dönüştürme, gübre desteği gibi çalışmalarımız sürmekte. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e özel olarak bu çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ancak artık üreticimizin talepleri bizim yetkilerimizi aşacak bir hale gelmiştir. Üreticilerimiz mazot desteği istiyor. Üreticimiz nakliye desteği istiyor. Üreticimiz vergi muafiyeti istiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticimiz yüzde 50 sulama desteği istiyor. Çiftçilerimiz bir an önce hatırlanmak istiyor" dedi.

Yapılan tarımsal üretimin katma değerli hale getirilerek ihracat desteklerinin de sağlanması gerektiğini ifade eden Başkan Geyikçi, "Finike olarak bizler üretmeye devam edeceğiz. Çiftçimiz üretecek, halcimiz bu ürünü vatandaşlarımızın sofralarına ulaştırmak için çalışacak. Ancak daha ne kadar sübvanse edebiliriz bilmiyoruz. Tarım sektörünün her paydaşına destek istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Finike Belediye Başkanı Tarım Üretim İhtiyaçları Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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