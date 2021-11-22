Üye Girişi
Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı - Son Dakika

Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı

22.11.2021 17:15
Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı

2021-2022 yılı yaş sebze ve meyve sezonu, Antalya Finike Toptancı Halinde düzenlenen tören ile dualarla açıldı.

2021-2022 yılı yaş sebze ve meyve sezonu, Antalya Finike Toptancı Halinde düzenlenen tören ile dualarla açıldı. Açılış töreninde konuşan Finike Kaymakamı Zafer Sağ, "Tüm üreticilerimizin, komisyoncularımızın, tüccarlarımızın ve bu zincirin halkası olan herkesin emeklerinin karşılığını aldığı bir sezon olmasını diliyoruz. Yaş sebze ve meyve sezonunu açılışı Finike'mize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Açılış törenine Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Yer, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Eski Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Eski Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Yücel Kurt, Finike İlçe Tarım Müdürü Hasan Ali Gültekin, Siyasi parti temsilcileri, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Hasyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin İnce, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"Finike'mize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun"

Yaş meyve ve sebze üretiminin kıymetini ve ne kadar da meşakkatli olduğunu burada daha iyi anladığını söyleyen Kaymakam Zafer Sağ," Hava şartları çok önemli, takip çok önemli, piyasa şartları, koşullar çok önemli. Yani tohum atılmasından sofralarımıza gelene kadar yapılması gereken o zincire burada şahitlik etmiş olduk. Bu zincirin her bir parçasında yer alan, katkı sunan çiftçilerimize, üreticilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah kazasız, belasız, afetsiz üretim yılı diliyoruz. Tüm üreticilerimizin, komisyoncularımızın, tüccarlarımızın ve bu zincirin halkası olan herkesin emeklerinin karşılığını aldığı bir sezon olmasını diliyoruz. Yaş sebze ve meyve sezonunu açılışı Finike'mize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Tüketiciler ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketebilirler"

Finike Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Karataş, "Bazı televizyon programlarında şu sebze hormonlu veya zamanında tüketilmesi gibi yorumlar üreticiyi üzdüğü gibi tüketicide de algı oluşturmaktadır. Bölgemizde oluşan sıcak iklim ve örtü alt sebze yetiştiriciliği ile sebzelerin doğal ortamını sağlayacak sıcaklık ve nem oluşmaktadır. Diğer bölgelerde yaz ayında yetien sebzeler bölgemizde uygun sıcaklık olması sayesinde kış ayında da doğal ortamında yetişmektedir. Bu bölgede yetişen sebze ve meyveler arı ve böcek ile yetişmektedir. Arı kimyasal kalıntının olduğu hiçbir sebzeye konmaz, çok hassas bir hayvandır. Burada üretilen sebze ve meyveyi tüketicilerimizi gönül rahatlığı ile tüketilebilir" diye konuştu. - ANTALYA

Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı
Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı
Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı
Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı
Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı
Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı
Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı

Mustafa Geyikçi, Türkiye, Antalya, Finike, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık 18:19 Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi 17:45 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu 17:18 Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım 16:13 Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru 16:06 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!

Son Dakika Haberleri
18:22 Fenerbahçe derbisinden sonra "Yarın TFF'ye gideceğim" diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi
18:18 Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık
18:16 Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, hayatını kaybetti
17:45 Ceza kesilen alkollü genç, karakoldan çıktıktan sonra sokak tabelasına asılı olarak bulundu
17:44 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi
17:42 TBMM'deki kavgadan yeni görüntü! CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya bağırdı: Öyle kaçamayacaksın
17:24 İşte Galatasaray'ın yenilme nedeni
17:15 Evde bakım hizmeti veren sağlık çalışanı, kadının vajinasını yırttı
17:07 Koronavirüs sebebiyle Çin'e dava açan Türk avukat yaşamını yitirdi
17:05 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak
Fenerbahçe derbisinden sonra "Yarın TFF'ye gideceğim" diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi Fenerbahçe derbisinden sonra "Yarın TFF'ye gideceğim" diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi         
18:23
Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, hayatını kaybetti Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, hayatını kaybetti         
18:16
İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı         
17:26
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 18:28:36. #1.12#
SON DAKİKA: Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement