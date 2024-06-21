Fırıncı, Kendi Poşetini Getirene İndirimli Ekmek Satıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fırıncı, Kendi Poşetini Getirene İndirimli Ekmek Satıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fırıncı, doğayı koruma adına kendi poşetini getiren vatandaşlara ekmeği 1 TL indirimli olarak satmaya başladı. Fırıncı Haydar Doğan, kampanyanın olumlu tepkiler aldığını belirtti ve doğayı koruma adına bu kampanyayı uzun süreli olarak sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.

21.06.2024 10:10
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fırıncı, kendi poşetini getiren vatandaşa ekmeği 1 TL indirimli satmaya başladı.

Doğayı koruma adına ilçede bulunan 4 şubesinde kampanya başlattığını belirten fırıncıf Haydar Doğan, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. İlçede 200 gram ekmeğin 8 TL'den satıldığını anlatan Doğan, kendi poşetini getiren vatandaşa ekmeği 7 TL' den sattıklarını ifade etti.

Esnaf Haydar Doğan açıklamasında; "Yaklaşık olarak 10 yıldır Bozüyük'te fırıncılık yapıyorum. 4 tane de şubemiz var. Düşündük, bir kampanya başlatmaya karar verdik. 200 gram ekmeğimiz 8 TL'den satılırken, biz poşetini getirene ekmeği 7 TL'den satmaya karar verdik. Poşetlerin çevreye çok zarar verdiğini biliyoruz. Ondan dolayı böyle bir kampanya başlattık. Doğamızı koruma adına. Bu kampanya sayesinde hem doğamızı korumuş oluyoruz, hem vatandaşımıza uygun fiyata ekmek vermiş oluyoruz. Kampanyamızı duyan müşterilerimiz bize sordular, memnun kaldılar ve teşekkür edip bu kampanyanın ne kadar süreceğini soruyorlar. Biz elimizden geldiği kadar kampanyamızı uzun süreli tutmaya çalışacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, Fırıncı, Ekmek, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fırıncı, Kendi Poşetini Getirene İndirimli Ekmek Satıyor - Son Dakika

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