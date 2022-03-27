Firmadan 5 yıl ve üzerinde çalışan personeline plaket - Son Dakika
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Firmadan 5 yıl ve üzerinde çalışan personeline plaket

27.03.2022 10:37
Firmadan 5 yıl ve üzerinde çalışan personeline plaket

Koçaslanlar Holding tarafından düzenlenen törenle firmaya uzun yıllar hizmet veren çalışanlar ödüllendirildi.

Koçaslanlar Holding tarafından düzenlenen törenle firmaya uzun yıllar hizmet veren çalışanlar ödüllendirildi.

5 yıl ve üzeri hizmet vermiş olan personel için kurumda aidiyet hissini arttırmak ve kurum değerlerine bağlılık oluşturmak hedefiyle Hizmet Ödül töreni düzenledi. Törende uzun yıllar firmada çalışan personele plaket ve hediyeler takdim edildi. Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, "Tüm çalışanlarımız işletmelerimizin bel kemiği ve en değerli kaynağıdır. Sizlerle birlikte güçlü ve büyük bir aileyiz. Sizlerle beraber büyümeye devam etmekteyiz. Kurumuza kattığınız değer ve emekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Böyle bir ekiple bu yolda yürümekten büyük gurur duymaktayım" dedi. - BURSA

Firmadan 5 yıl ve üzerinde çalışan personeline plaket
Firmadan 5 yıl ve üzerinde çalışan personeline plaket

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Firmadan 5 yıl ve üzerinde çalışan personeline plaket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Firmadan 5 yıl ve üzerinde çalışan personeline plaket - Son Dakika
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