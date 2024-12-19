Fırtına Balıkçıları Vurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Fırtına Balıkçıları Vurdu

Fırtına Balıkçıları Vurdu

Karadeniz'deki fırtına hamsiyi azalttı, istavrit revaçta. Balık fiyatları yükseldi.

19.12.2024 14:39
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DÜZCE (İHA) – Karadeniz'deki fırtına balıkçıları zor durumda bırakırken, hamsi tahtını istavrite bıraktı.

Karadeniz açıklarında yaşanan fırtına, balıkçıları ve tezgahları olumsuz etkiledi. Kış aylarının vazgeçilmez balığı hamsi, fırtına sebebiyle az bulunurken, tahtını da istavrite bıraktı. Fırtına ve rüzgar balık fiyatlarının yükselmesine de sebep oldu.

Düzce'de uzun yıllardır balıkçılık yapan Hülya Kılıç, balıkta indirim günlerinin havaların düzelmesine bağlı olduğunu söyleyerek, "Fırtına nedeniyle Karadeniz'den balık çıkmıyordu, hafta başından itibaren çıkmaya başladı. Zaten hamsi yerini istavrite bırakmıştı. Hamsinin olmadığı yerde istavrit bayağı bir fazlalaştı. Hamsi de yavaş yavaş çıkmaya başladı. Havalar daha da düzelirse hamsi yeniden bollaşır. Havalar düzeldiğinde fiyatlarda indirim yapacağız" dedi.

Hamsinin kilosunun 200 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Kılıç, istavritin ise 100 liradan satıldığını söyledi. Vatandaşların bol bol hamsi tükettiğini kaydeden Hülya Kılıç, "Hamsi tahtını istavrite bıraktı diyebiliriz. Diğer balıklara da değinecek olursak, palamut dönemi bitti. Buzhane olarak satılmaya devam ediyor. Ancak taze şu an için yok. Çinekop, barbun, mezgit döneminde güzel ve bol. İnşallah havalar biraz daha düzelir" diye konuştu.

Hülya Kılıç, havaların sakinleşmesiyle birlikte hamsinin tekrar ucuzlayacağını ifade ederken, balık tutkunlarının çinekop, istavrit, barbun ve mezgit gibi alternatif balıklara yöneldiğini de sözlerine ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fırtına Balıkçıları Vurdu - Son Dakika

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