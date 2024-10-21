FİSKOBİRLİK'in Yönetimi Eleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

FİSKOBİRLİK'in Yönetimi Eleştirildi

FİSKOBİRLİK\'in Yönetimi Eleştirildi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, FİSKOBİRLİK'in kötü yönetildiğini ve kooperatiflerin kapandığını belirtti.

21.10.2024 15:35
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Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, FİSKOBİRLİK'in yönetiminin kötüleştiğini ve kooperatifleri kapatma kararları alındığını ifade etti. Karan, FİSKOBİRLİK'i tamamen gözden çıkardığını ve kurumun, kötü yönetildiğini söyledi.

Karan, İstanbul'dan Artvin'e kadar 50 kooperatifin bulunduğu FİSKOBİRLİK yönetiminin, 10'dan fazla kooperatifi kapatma kararı aldığını duyurdu. Bu durumun, kurumun tasfiye sürecine girdiğini vurgulayarak, FİSKOBİRLİK'in kapısına yavaş yavaş kilit vurulmaya başlandığını söyledi.

Karan, kapatma kararlarının, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ın kendi çıkarları için alındığını iddia ederek "Kapatılan kooperatiflerin faaliyetleri olmadığı gerekçesiyle işlem yapılıyor. Ancak fındık alımı için personel görevlendirilmezse, bu kooperatiflerin nasıl faaliyet göstereceği sorusu yanıt bekliyor. Buradaki asıl amaç, delege kaygısıdır" dedi.

FİSKOBİRLİK'in tarihine de değinen Karan, 28 Temmuz 1938'de kurulan bu kooperatiflerin, 86 yılı geride bıraktığını ve günümüzde bir kişinin insafına bırakılmış olmasının kamuoyunun takdirine sunulduğunu sözlerine ekledi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, giresun, Tarım, Son Dakika

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