Fıstık Üreticilerine Faizsiz Kredi Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Fıstık Üreticilerine Faizsiz Kredi Desteği

Fıstık Üreticilerine Faizsiz Kredi Desteği

GTB, lisanslı depoda ürün teslim eden çiftçilere 9 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sağlıyor.

30.10.2024 18:03
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığı lisanslı deponun üreticilere önemli finansman imkanları sağlandığını belirterek, ürünlerini lisanslı depoda değerlendiren çiftçilere Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) karşılığında 9 ay vadeli faizsiz banka kredisi kullandırıldığını açıkladı.

Akıncı, üreticilere lisanslı depoya teslim ettikleri ürünün ELÜS tutarının yüzde 75'i oranında Ziraat Bankası aracılığıyla kredi imkanı tanındığını söyledi.

GTB tarafından İKA destekleriyle Antep fıstığının ana vatanı Gaziantep'te 2021 yılında hizmete açılan Antep Fıstığı Lisanslı Depoda ürün kabul işlemlerinin devam ettiğini bildiren GTB Başkanı Mehmet Akıncı, lisanslı deponun fıstık üreticilerine sağlıklı ve güvenli depoculuk hizmetinin yanı sıra çeşitli finansman imkanları sağladığını dile getirdi.

Arz yığılmalarının yaşandığı hasat döneminde fiyat düşüşlerinden etkilenmek istemeyen fıstık üreticilerinin ürünlerini gerçek değerinden pazarlamak için lisanslı depoların avantajlarından yararlanabileceklerini kaydeden Akıncı, "Çiftçilerimiz lisanslı depomuza teslim ettikleri ürünleri karşılığında kendilerine verilen ELÜS senedi ile 9 ay vadeli faizsiz kredi imkanlarından faydalanabilmekte" dedi.

Kararın 30 Aralık 2023 tarihli resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Akıncı, "Antep fıstığını lisanslı depomuza teslim eden faydalanıcılarımız ELÜS karşılığında üretim kapasitelerine göre, tarımsal amaçlı örgütler ise ortaklarının/üyelerinin üretim kapasitesine göre senet tutarlarının yüzde 75'i oranında kredi imkanlarından yararlanabilmekte" şeklinde konuştu.

Akıncı, üreticilerin Ziraat Bankası veya Ziraat Katılım'a kredi için başvuruda bulanabileceklerini belirtti.

Çiftçilere finansal destek sağlanmasının, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve ekonomik istikrar açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Akıncı, "Lisanslı depo aracılığıyla sunulan bu tarz destekler üreticilerimizin nakit akışını iyileştirerek mali yükümlülüklerini daha etkin bir şekilde karşılamalarına imkan sağlamakta. Bu destek, yalnızca bireysel üreticilere değil, aynı zamanda sektörün genel gelişimine de katkı vermekte" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fıstık Üreticilerine Faizsiz Kredi Desteği - Son Dakika

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