Fitch: ABD'nin Gümrük Vergisi Otomotiv Sektörünü Olumsuz Etkileyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin fiyatları artıracağını ve talep üzerinde baskı oluşturacağını belirterek, otomobil ve parça üreticilerine yönelik kredi etkilerinin genel olarak olumsuz olduğunu ancak üreticilere göre farklılık gösterdiğini bildirdi.

Fitch'in açıklamasında, ABD'nin ithal otomobiller ve belirli otomobil parçalarına yönelik tariflerinin küresel otomobil üreticileri üzerinde olumsuz ve eşit olmayan kredi etkileri olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin hafif araç pazarının hacim olarak yaklaşık yarısının ithalatla karşılandığı, Meksika'nın en büyük yabancı tedarikçi olduğu ve bu ülkeyi Güney Kore, Japonya, Kanada ve Almanya'nın takip ettiği belirtildi.

Son tarife açıklamasının, Japonya, Güney Kore ve Almanya'da üretilen araçları ABD'ye satan otomobil üreticileri için en olumsuz etkiye sahip olduğu kaydedilen açıklamada, ABD, Kanada ve Meksika'da geniş üretim ağına sahip diğer otomobil üreticileri için ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na (USMCA) uyumlu olanlar için tanınan ilk muafiyetin geçici bir rahatlama sağlasa da sürecin değişmeye devam etmesinin ve bazı maliyet artışlarının yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Açıklamada, otomobil üreticilerinin genel olarak fiyatlarını artıracağının öngörüldüğü ancak tarifelerin her marka ve model için farklı etkilere neden olacağı değerlendirmesine yer verildi.

Bazı üreticilerin, yüzde 25'lik tarifeleri karşılamak için fiyatları yeterince yükseltmekte zorlanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, üretim ile satış planlarında "acı verici" ayarlamalar yapmak zorunda kalabileceği ifade edildi.

Açıklamada, daha yüksek otomobil fiyatlarının tüketici güveninin zayıflamasına yol açarak satışları baskılayacağı aktarıldı.

Tarifelerin talebi ithal araçlardan ABD yapımı araçlara kaydırabileceği belirtilen açıklamada, Ford gibi üreticilere fayda sağlayabileceği kaydedildi.

Açıklamada, otomobil parçalarına yönelik tarifelerin etkisinin, tedarik zincirinin karmaşıklığı nedeniyle daha belirsiz olduğuna dikkat çekilerek, maliyet artışlarının ötesinde, geçiş sürecinin parça tedarikinde gecikmelere veya tedarik zinciri aksaklıklarına neden olma riski bulunduğu ancak USMCA'ya uyumlu otomobil parçalarına yönelik tarifelerin ertelenmesinin bu riski geçici olarak hafiflettiği belirtildi.

Fitch'in açıklamasında, kısa vadede, General Motors gibi otomobil üreticilerinin üretimi ayarlayarak tarife etkilerini en aza indirme konusunda bir miktar alanı olduğu ifade edildi.