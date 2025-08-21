Fitch: ABD Tüketici Harcamaları Yavaşlıyor - Son Dakika
Fitch: ABD Tüketici Harcamaları Yavaşlıyor

21.08.2025 21:14
Fitch, ABD'de tüketici harcamalarının iş gücü piyasası ve gümrük vergileri nedeniyle yavaşladığını bildirdi.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de tüketici harcamalarının yılın ilk yarısında iş gücü piyasasının zayıflaması ve gümrük vergilerinin enflasyonu artırmasıyla keskin bir şekilde yavaşladığını bildirdi.

Fitch, bugün yayımlanan ABD Tüketici Sağlığı Monitörü raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'de tüketici harcamalarının 2025'in ilk yarısında önemli ölçüde yavaşladığı belirtildi.

Ticaret politikasındaki belirsizliğin artması ve hisse senedi piyasasındaki dalgalanmaların tüketici güvenini zayıflattığı ve hane halkı harcamalarının azalmasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, soğuyan iş gücü piyasasının da hane halkı gelirlerini daha da kısıtladığı vurgulandı.

Açıklamada, tüketici harcamalarındaki artışın geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 4 seviyesinde gerçekleştiği anımsatılarak, bu oranın 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 1,4'e gerilediği kaydedildi.

Hizmet harcamalarının yavaşladığı ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 1,1 arttığı belirtilen açıklamada, dayanıklı tüketim malları harcamalarının ise 2025'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 3,7 azaldığı aktarıldı.

Açıklamada, mallara yönelik harcamaların gümrük vergisi şokunun etkisiyle dalgalı seyrini sürdürdüğüne işaret edildi.

"Soğuyan iş gücü piyasası, tüketici güvenindeki artışı sınırlayabilir"

Tüketici harcamalarının büyümesinin 2025-2026 yıllarında ortalama yüzde 1,8 olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, bu oranın 2024 yılındaki yüzde 2,8'lik büyümeye kıyasla önemli bir düşüşü yansıtacağı belirtildi.

Açıklamada, gümrük vergisi endişelerinin hisse senedi piyasasının performansını zayıflattığı ve tüketici net varlığının 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0,9 düştüğü bildirildi.

Tüketici güveninin Aralık 2024'ten Nisan 2025'e kadar istikrarlı bir düşüşün ardından mayıs ayında toparlandığına değinilen açıklamada, ancak soğuyan iş gücü piyasasının, tüketici güvenindeki artışı sınırlayabileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, "Tarifeyle ilgili maliyetlerin mallara yansıtılması enflasyonist baskıyı artırdıkça, ekonomi bu yılın ilerleyen dönemlerinde stagflasyonist bir döneme girebilir. Yüksek fiyatların ilk olarak mal kategorilerini etkileyeceği ve tatil sezonu öncesinde tüketici harcamalarını zayıflatacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

