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Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu - Son Dakika

Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu

12.10.2021 11:11
Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu

Denizli'de yüksek kesimlerde yağışlı havalardan sonra çıkan çıntar mantarı, pazarda kilosu 110 TL'den satışa sunuldu. Talep görmesinin ardından tezgahlarda fiyatı 160 TL'ye kadar çıkan çıntarı toplamak isteyen vatandaşlar, ormana koştu.

Denizli'de geçen hafta yüksek kesimlerde meydana gelen yağışların ardından özellikle çam ağaçlarının yanında çıkan çıntar mantarı toplanmaya başlandı.

FİYATI DUYAN ORMANA KOŞUYOR

Vatandaşların sabah saatlerinde ormanlık alana giderek topladıkları çıntar, ilk olarak pazarda 110 TL'den yerini aldı. İlerleyen zamanlarda talebin artmasının ardında kilosunun 160 TL'ye çıktığını duyan vatandaşlar, çıntarı toplamak için ormana akın etti.

Çıntar mantarının fiyatını duyan ormana koşuyor

VATANDAŞLAR FIRSATA ÇEVİRDİ

Yaşlı genç demeden ormanda çıntar toplayan vatandaşlar, çantalarında kilolarca mantarla evlerine dönerken, kimi satarak bunu fırsata çevirdi. Yağışların artmasıyla birlikte çıntarın bu sene bereketli geçmesini bekleyen köylüler, çıntarın yüksek miktarda besin değeri olduğunu söylüyor.

Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu

Türk Lirası, Denizli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu - Son Dakika
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