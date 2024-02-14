FläktGroup Üst Yönetiminde Görev Değişiklikleri

Ekonomi

FläktGroup, üst yönetim ekibindeki görev değişikliklerini duyurdu.

FläktGroup, üst yönetim ekibindeki görev değişikliklerini duyurdu. Trevor Young, İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atanırken; Dave Dorney, Satıştan Sorumlu Başkan (CSO) olarak göreve başladı.

FläktGroup, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçen yıla göre normalleştirilmiş EBITDA'da yüzde 41,2'lik bir büyüme gerçekleştirdi. Triton Endüstriyel Teknoloji sektörünün Eş Başkanı Michael Gahleitner, "FläktGroup'un geçen yılki performansından son derece memnunuz. Sonuçlar dönüşüm programımızın iyi ilerlediğinin açık bir kanıtıdır. Ayrıca geçen yılın ortasında geçici İcra Kurulu Başkanı olarak görevi üstlenen Hubertus Mühlhäuser'a etkili liderliği için ve 2023 yılında, tüm FläktGroup Liderlik Ekibini pozitif değişime sürükleyip bu olağanüstü sonuçlara ulaştıkları için teşekkür etmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL