FläktGroup Üst Yönetiminde Görev Değişiklikleri - Son Dakika
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Ekonomi

FläktGroup Üst Yönetiminde Görev Değişiklikleri

FläktGroup Üst Yönetiminde Görev Değişiklikleri

FläktGroup, Trevor Young'u İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atarken, Dave Dorney'i Satıştan Sorumlu Başkan (CSO) olarak göreve getirdi. Şirket, 2023 yılında yüzde 41,2'lik bir büyüme elde etti ve bu başarıyı dönüşüm programına bağladı. Michael Gahleitner, FläktGroup'un performansından memnuniyetini dile getirerek, Hubertus Mühlhäuser'ın etkili liderliği ve liderlik ekibinin olağanüstü sonuçlara ulaşmasını takdir etti.

14.02.2024 11:45  Güncelleme: 11:48
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FläktGroup, üst yönetim ekibindeki görev değişikliklerini duyurdu.

FläktGroup, üst yönetim ekibindeki görev değişikliklerini duyurdu. Trevor Young, İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atanırken; Dave Dorney, Satıştan Sorumlu Başkan (CSO) olarak göreve başladı.

FläktGroup, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçen yıla göre normalleştirilmiş EBITDA'da yüzde 41,2'lik bir büyüme gerçekleştirdi. Triton Endüstriyel Teknoloji sektörünün Eş Başkanı Michael Gahleitner, "FläktGroup'un geçen yılki performansından son derece memnunuz. Sonuçlar dönüşüm programımızın iyi ilerlediğinin açık bir kanıtıdır. Ayrıca geçen yılın ortasında geçici İcra Kurulu Başkanı olarak görevi üstlenen Hubertus Mühlhäuser'a etkili liderliği için ve 2023 yılında, tüm FläktGroup Liderlik Ekibini pozitif değişime sürükleyip bu olağanüstü sonuçlara ulaştıkları için teşekkür etmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

CEO, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FläktGroup Üst Yönetiminde Görev Değişiklikleri - Son Dakika

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