Fon soruşturmasında 5 lüks aracın 4 şahsa 26 bin 280 TL'ye devredildiği belirlendi

Fon soruşturmasında 5 lüks aracın 4 şahsa 26 bin 280 TL'ye devredildiği belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturması kapsamında, 5 lüks aracın 4 şahsa 26 bin 280 TL'ye devredildiği belirlendi. Piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL olan araçlara el konuldu, 4'ü muhafaza altına alındı; Audi Q8'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, toplam piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olan 5 lüks aracın, 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL karşılığında devredildiği belirlendi. Araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulanırken, 4 araç muhafaza altına alındı. Audi Q8 bir aracın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İHA
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