Fon soruşturmasında 5 lüks aracın 4 şahsa 26 bin 280 TL'ye devredildiği belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, toplam piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olan 5 lüks aracın, 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL karşılığında devredildiği belirlendi. Araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulanırken, 4 araç muhafaza altına alındı. Audi Q8 bir aracın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.