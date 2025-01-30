Fonmap'te Yönetim Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

Fonmap'te Yönetim Değişikliği

Fonmap\'te Yönetim Değişikliği

Sami Güzel, Fonmap'in yeni CEO'su olarak yatırımları dijitalleştirme ve kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

30.01.2025 15:30
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Fonmap'in yeni üst yöneticisi şirketin yönetici ortaklarından Sami Güzel oldu. Girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarını dijitalleştiren Fonmap, Güzel liderliğinde yatırımcı sayısını artırmayı ve bireysel yatırımcılara sunduğu fon seçeneklerini çeşitlendirerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Fonmap'te, büyüme ve dönüşüm hedeflerini destekleyecek önemli bir yönetim değişikliğine imza atıldı. Girişim dünyasının önemli isimlerinden Sami Güzel, yönetici ortak olarak şirketin üst yönetimini devraldı. Fonmap, Güzel liderliğinde kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımaya ve bireysel yatırımcıya sunduğu fon seçeneklerini çeşitlendirmeye devam edecek.

"Kullanıcı deneyimine odaklanacağız"

"Fonmap'i sadece bir yatırım platformu değil, sermaye piyasaları dünyasında gerçek bir dönüşüm merkezi yapmayı hedefliyoruz" açıklamasını yapan Sami Güzel, " Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek alternatif yatırım fonlarını dijitalleştirmemiz, özellikle bireysel yatırımcının bu fonlara erişimini kolaylaştırdı. Önümüzdeki heyecan dolu dönemde, Fonmap'in büyüme vizyonunu destekleyecek yeni stratejik adımlar atmaya, yatırım ürünlerindeki çeşitliliği artırmaya ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

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