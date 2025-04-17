Ford Trucks, Batı Avrupa'da Servis Ağı Genişletti - Son Dakika
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Ekonomi

Ford Trucks, Batı Avrupa'da Servis Ağı Genişletti

Ford Trucks, İngiltere ve İrlanda'da yeni servis noktaları açarak Avrupa'daki yaygınlığını artırdı.

17.04.2025 15:24
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Ford Trucks, İngiltere ve İrlanda'daki yeni yetkili servis noktalarını devreye alarak Batı Avrupa'daki servis ağını genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ağır ticari araç sektöründe faaliyet gösteren Ford Trucks, Avrupa'daki yaygınlığını artırmak amacıyla İngiltere'de Rygor Group Limited, İrlanda'da ise Setanta Vehicle Sales North Limited ile işbirliği yaptı.

Yeni iş birlikleri kapsamında, İngiltere'de 7, İrlanda'da ise 4 olmak üzere toplam 11 yeni servis noktası hizmete açıldı. Bu adım, uluslararası taşımacılık yapan müşterilere özellikle Batı Avrupa'nın yoğun taşımacılık rotalarında daha kesintisiz bir hizmet sunulmasını hedefliyor.

İngiltere'de 1968'den bu yana faaliyet gösteren Rygor Group Limited ve İrlanda'da 2007'de kurulan Setanta Vehicle Sales North Limited ile yapılan anlaşmaların Ford Trucks'ın Avrupa'daki stratejik büyümesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Ford Trucks, bu iki şirketin bölgesel operasyonel deneyiminden faydalanarak Avrupa'da etkinliğini artırmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü Burak Hoşgören, Avrupa'daki önemli pazarlarda servis ağlarını genişletmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu adımla, müşterilerimize sunduğumuz servis hizmetinin erişim noktalarını artırarak Batı Avrupa'nın bu yoğun taşımacılık rotasında Ford Trucks müşterilerinin servis hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rygor Group LTD Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Sean Joyce da Ford Trucks'ın İngiltere'deki müşterilerini servis noktaları aracılığıyla desteklemenin kendileri için ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Joyce, şirketleri bünyesinde bulunan 200 tam donanımlı araç teknisyeniyle kullanıcılar için araç ömrünü en üst düzeye çıkarmak üzere Ford Trucks marka araçların bakımını yapmak için sabırsızlık duyduklarını belirtti.

Setanta Group Genel Müdürü Harry Nash ise Setanta Trucks'ın tüm donanımıyla İrlanda'daki dört ayrı noktada Ford Trucks müşterilerine arıza yardımı, kurtarma, parça ve servis hizmeti sunmaya hazır olduğunun altını çizerek, bu ortaklığın, Ford Trucks müşterilerine daha kapsamlı ve etkili destek sunmalarına olanak sağlayacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ford Trucks, Batı Avrupa'da Servis Ağı Genişletti - Son Dakika

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