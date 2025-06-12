Forthing, Türkiye'de Yeni Modellerini Satışa Sunuyor

Çin merkezli otomobil üreticilerinden Dong Feng Motor bünyesindeki Forthing, Ulu Motor'un distribütörlüğünde T5 Evo ile M4 U-Tour modellerini Türkiye'de müşterilerin beğenisine sundu.

Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, T5 Evo ile M4 U-Tour, Forthing'in Türkiye'de ilk etapta satışa sunduğu modeller oldu.

Buna göre, tanıtım kapsamında üç donanıma (Premium, Executive, Sport Edition) sahip T5 Evo modeli 1 milyon 990 bin liradan; iki donanımlı (Premium ve Executive) M4 U-Tour ise 2 milyon 190 bin liradan başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

Her iki modelde de 1,5 litrelik turbo beslemeli 175 HP güç ve 285 Newton-Metre (Nm) tork üreten benzinli motor seçeneği bulunuyor. Modellerin ilk teslimatlarına, ağustos sonu itibarıyla başlanacak.

Marka, elektrikli ve hibrit motor seçeneklerini de Türkiye'de satışa sunmayı hedefliyor.