Franchising Sektörü Türkiye Ekonomisinin Dinamosu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Franchising Sektörü Türkiye Ekonomisinin Dinamosu

Franchising Sektörü Türkiye Ekonomisinin Dinamosu
10.06.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UFRAD Başkanı Aydın, franchising'in Türkiye'de büyümesi ve kadın girişimcilerin artışını vurguladı.

11 Haziran Dünya Franchise Günü kapsamında açıklama yapan UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, franchising sisteminin Türkiye ekonomisindeki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aydın, "Franchising sektörü, sürdürülebilir büyümesi ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmasıyla ekonominin dinamosu olmaya devam ediyor" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Aydın, franchising sisteminin Türkiye'de giderek büyüdüğünü ve ekonominin en dinamik yapılarından biri haline geldiğini ifade etti. 2024 yılı verilerine göre franchising sektörünün ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 55 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyleyen Aydın, "Bugün 600'ün üzerinde franchise veren marka ve 66 bini aşan şube ile ülkemizin dört bir yanında aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu yapı 300 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciler franchisingde ön planda

Kadın girişimcilerin sektördeki artan varlığına da değinen Aydın, "Bugün franchise alan girişimcilerin yaklaşık yüzde 35'i kadınlardan oluşuyor. Bu oran yalnızca ekonomik değil, toplumsal kalkınma açısından da son derece önemli. UFRAD olarak kadınların iş dünyasında daha fazla yer almalarını sağlamak için eğitim programları, mentorluk destekleri ve finansman imkanlarını artırıyoruz" dedi.

"Franchising, bölgesel kalkınmanın anahtarıdır"

Franchising sisteminin sadece büyükşehirlerde değil, Anadolu'nun dört bir yanında da etkisini gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yapılan yatırımların yerel ekonomileri güçlendirdiğini söyledi. Aydın, "Bu sistem sayesinde yeni iş alanları doğuyor, gençler ve dezavantajlı gruplar için istihdam imkanları artıyor. Franchising, bölgesel kalkınmanın lokomotifidir" diye konuştu.

Dijitalleşme sektöre hız ve erişim kazandırdı

Sektördeki dijital dönüşüm süreciyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Aydın, pandemi sonrası hız kazanan dijitalleşmenin franchise markalarına büyük avantajlar sağladığını belirtti. "Online satış kanalları, dijital pazarlama yöntemleri ve mobil uygulamalar sayesinde markalar daha geniş kitlelere ulaşıyor. UFRAD olarak üyelerimize dijitalleşme eğitimleri sunuyor, teknoloji iş birlikleri ile onları destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

UFRAD'ın gelecek vizyonu: Küresel güç, sürdürülebilir büyüme

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye Franchising Derneği olarak sektörün sağlıklı gelişimini desteklemek adına çok yönlü çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. Girişimcilerin finansmana erişiminden danışmanlık hizmetlerine, sektöre özel eğitim programlarından yasal altyapının güçlendirilmesine kadar birçok alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Aydın, "Türk markalarının sadece ulusal değil, küresel ölçekte de etkinliğini artırmak için projeler geliştiriyoruz. Franchising sistemini dünya markalarımızı güçlendirecek stratejik bir araç olarak konumlandırıyoruz" diye konuştu.

"Dünya Franchise Günü, sektörün vizyonunu tazeleme günüdür"

11 Haziran Dünya Franchise Günü'nün, sektörde elde edilen başarıları kutlamanın ötesinde bir anlam taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Aydın, bugünün aynı zamanda geleceğe dair yeni hedeflerin belirlendiği bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. "UFRAD olarak franchising sektörünün sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesini desteklemek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz" diyen Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak ve sektörün yasal altyapısını güçlendirmek temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hedefimiz, franchising sisteminin yalnızca Türkiye'de değil, küresel ölçekte de daha güçlü ve etkili bir yapıya kavuşmasıdır. Bu doğrultuda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mustafa Aydın, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Franchising Sektörü Türkiye Ekonomisinin Dinamosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

12:24
Avusturya’da ortaokula silahlı saldırı En az 8 kişi hayatını kaybetti
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti
12:13
Denendi, faydası ispatlandı Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
19:24
Ferdi Zeyrek’in ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu
19:14
Beşiktaş’ta Osayi Samuel’den sonra bir bomba daha
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:46
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
18:42
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu İşte Trabzonspor’u bekleyen gelir
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
18:40
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 13:06:14. #7.13#
SON DAKİKA: Franchising Sektörü Türkiye Ekonomisinin Dinamosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.